Байден готов провести новую встречу по Украине с Путиным при одном условии

По данным Белого дома, двухсторонний саммит президентов США и России состоится в том случае, если РФ не осуществит полномасштабное вторжение в Украину.

Президент США Джо Байден согласился провести "саммит безопасности" с российским лидером Владимиром Путиным при одном условии. Об этом информирует пресс-служба администрации главы Франции Эммануэля Макрона.

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Как известно, в воскресенье, 20 февраля, французский президент проводил телефонные разговоры как с Джо Байденом, так и с Владимиром Путиным. Лидеры стран приняли предложение Эммануэля Макрона о проведении двухстороннего саммита для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Как отмечает пресс-служба Елисейского дворца, встречу Байдена и Путина должны подготовить глава Государственного департамента США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, у которых запланированы переговоры на 24 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что американский президент готов встретиться со своим российским коллегой при условии, что РФ не осуществит полномасштабное вторжение в Украину. По ее словам, США всегда открыты для дипломатического урегулирования ситуации вокруг нашей страны, однако Вашингтон не исключает "быстрых и суровых" последствий для Москвы в случае начала военной операции.

"И в настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время", — подытожила Джен Псаки, комментируя возможную новую встречу Джо Байдена и Владимира Путина.

Напомним, 18 февраля президент США Джо Байден предупреждал, что Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину. В ходе обращения к американскому народу глава Белого дома не исключал, что Кремль может попытаться захватить многомиллионный Киев, за что будет наказан новым пакетом санкций.

Также сообщалось, что американские СМИ назвали новую дату вторжения РФ в Украину. По данным журналистов, Москва может начать военную операцию после 20 февраля в связи с закрытием Олимпийских игр в Китае.