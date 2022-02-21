Байден готовий провести нову зустріч щодо України з Путіним за однієї умови

За даними Білого дому, двосторонній саміт президентів США та Росії відбудеться в тому випадку, якщо РФ не здійснить повномасштабне вторгнення в Україну.

Президент США Джо Байден погодився провести "саміт безпеки" з російським лідером Володимиром Путіним за однієї умови. Про це повідомляє пресслужба адміністрації голови Франції Емманюеля Макрона.

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Як відомо, у неділю, 20 лютого, французький президент проводив телефонні розмови як із Джо Байденом, так і з Володимиром Путіним. Лідери країн прийняли пропозицію Емманюеля Макрона щодо проведення двостороннього саміту для обговорення питань безпеки та стратегічної стабільності в Європі.

Як зазначає пресслужба Єлисейського палацу, зустріч Байдена та Путіна мають підготувати голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, у яких заплановані переговори на 24 лютого.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила, що американський президент готовий зустрітися зі своїм російським колегою за умови, що РФ не здійснить повномасштабне вторгнення в Україну. За її словами, США завжди відкриті для дипломатичного врегулювання ситуації навколо нашої країни, проте Вашингтон не виключає "швидких і суворих" наслідків для Москви в разі початку воєнної операції.

"І зараз Росія, схоже, продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну найближчим часом", — підсумувала Джен Псакі, коментуючи можливу нову зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна.

Нагадаємо, 18 лютого президент США Джо Байден попереджав, що Володимир Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну. У ході звернення до американського народу глава Білого дому не відкидав, що Кремль може спробувати захопити багатомільйонний Київ, за що буде покараний новим пакетом санкцій.

Також повідомлялося, що американські ЗМІ назвали нову дату вторгнення РФ в Україну. За даними журналістів, Москва може розпочати військову операцію після 20 лютого у зв'язку із закриттям Олімпійських ігор у Китаї.