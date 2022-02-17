Американські ЗМІ назвали нову дату вторгнення РФ в Україну

Закінчення 20 лютого Олімпійських ігор і військових навчань РФ може спонукати Кремль напасти в цю дату або після неї, повідомляє видання.

Американське видання Politico озвучило нові терміни вторгнення Росії до України. Напад може статися після 20 лютого, повідомляють автори.

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"Аналітики повідомили нам, що одержимість 16 лютого відвернула увагу від реальних ключових дат", — йдеться в статті.

Передбачається, що 20 лютого може стати датою вторгнення у зв'язку із завершенням цього дня "найбільших військових навчань із часів холодної війни". Маються на увазі спільні маневри РФ і Білорусі "Союзна рішучість — 2022".

Ще 20 лютого закінчується Мюнхенська конференція з безпеки, на якій будуть присутні президент Володимир Зеленський, віцепрезидентка США Камала Гарріс і держсекретар США Ентоні Блінкен.

Саме відсутність перерахованих високопосадовців у своїх країнах може спонукати Москву напасти на Україну, що стане так званим "геополітичним тролінгом, який любить Путін", пише Politico.

Те, що Росія не вторгатиметься до озвученої дати, видання пояснює тривалістю Олімпійських ігор у Пекіні до 20 лютого.

При цьому Politico зазначає: якщо до 1 березня Росія не виявить жодної агресії, багато хто зможе зітхнути з полегшенням.

Як відомо, раніше закордонні ЗМІ The Sun і Mirror називали датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого. Ба більше, видання писали про точний час настання — третя година ночі. Вранці 16 лютого журналісти внесли правки до свого матеріалу та зазначили, що "Путін змусив Захід роздумувати".

Командувач Об'єднаних сил (ОС) генерал-лейтенант Олександр Павлюк у спілкуванні з журналістом The Times визнав, що побоюється дати 20 лютого.