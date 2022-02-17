Американские СМИ назвали новую дату вторжения РФ в Украину

Окончание 20 февраля Олимпийских игр и военных учений РФ может побудить Кремль напасть в эту дату или после нее, сообщает издание.

Американское издание Politico озвучило новые сроки вторжения России в Украину. Нападение может произойти после 20 февраля, сообщают авторы материала.

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"Аналитики сообщили нам, что одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат", — говорится в статье.

Предполагается, что 20 февраля может стать датой вторжения в связи с завершением в этот день "крупнейших военных учений со времен холодной войны". Подразумеваются совместные маневры РФ и Беларуси "Союзная решимость — 2022".

Еще 20 февраля заканчивается Мюнхенская конференция по безопасности, на которой будут присутствовать президент Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Именно отсутствие перечисленных высокопоставленных чиновников в своих странах может побудить Москву напасть на Украину, что станет так называемым "геополитическим троллингом, который любит Путин", пишет Politico.

То, что Россия не станет вторгаться до озвученной даты, издание поясняет продолжительностью Олимпийских игр в Пекине до 20 февраля.

При этом Politico отмечает: если к 1 марта Россия не проявит никакой агрессии, многие смогут вздохнуть с облегчением.

Как известно, ранее зарубежные СМИ The Sun и Mirror называли датой вторжения России в Украину 16 февраля. Более того, издание писали о точном времени наступления — три часа ночи. Утром 16 февраля журналисты внесли правки в свой материал и отметили, что "Путин заставил Запад гадать".

Командующий Объединенными силами (ОС) генерал-лейтенант Александр Павлюк в общении с журналистом The Times признал, что опасается даты 20 февраля.