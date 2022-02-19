Путин принял решение о вторжении в Украину, — Байден (видео)

Кремль, по словам президента США, может напасть на многомиллионный Киев, за что сразу же поплатится санкциями со стороны Вашингтона и союзников по ЕС.

Россия не отказывалась от плана по вторжению в Украину, и применяет определенную тактику против Киева, обвиняя его в обстрелах на Донбассе и "геноциде" местного населения. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на брифинге 18 февраля.

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По словам американского лидера, в Украине наблюдается эскалация вооруженного конфликта из-за обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Джо Байден в ходе брифинга заявил, что Россия не отказалась от плана по вторжению и может пойти на захват многомиллионного Киева.

"Мы думаем, что они нападут на Киев, в котором проживает 2,8 млн человек. Мы говорим об этом не потому, что мы хотим этот конфликт, а для того, чтобы устранить любые поводы, которые могут быть использованы россиянами для оправдания своих действий. Если Россия так поступит — это будет война, которую она сама выбрала. Мы не будем отправлять военных в Украину для проведения любых военных действий, но мы продолжаем поддерживать Украину", — продолжил президент.

Американский лидер в очередной раз пригрозил России санкциями в случае, если Кремль решится на военную операцию против Украины. Байден также отметил, что Москва может сделать выбор между войной и страданиями, или дипломатией, которая урегулирует конфликт на Донбассе.

"Россия согласилась на встречу Лаврова и Блинкена 24 февраля в Европе. Если Россия осуществит военные действия до этой даты — это будет очевидно, что они захлопнули двери перед лицом дипломатии, и выбрали войну. Они заплатят высокую цену за это!", — добавил американский лидер.

Представитель агентства Bloomberg поинтересовался, правильно ли украинский президент Владимир Зеленский поступает, отправляясь на Мюнхенскую конференцию безопасности в условиях возможного вторжения РФ.

"Он должен сам принять это решение. Я говорил с Зеленским, возможно более десятка раз. В плане наработки дипломатического решения, возможно, это и мудрое решение (поездка Зеленского в Мюнхен — ред.). Но он должен его принять", — заявил глава Белого дома.

Журналист попросил Джо Байдена прокомментировать ядерные военные учения России, которые запланированы на 19 февраля. Американский лидер засомневался, что президент РФ Владимир Путин будет использовать ЯО. Вместе с этим, американский лидер уверен, что глава Кремля уже принял решение о вторжении в Украину.

"Да (Россия вторгнется в Украину — ред.). О дипломатии речь не идет… У нас есть разведывательные данные", — подытожил Джо Байден на брифинге в Белом доме.

[ + – ] Брифинг Джо Байдена о вторжении РФ в Украину

Напомним, президент США Джо Байден 15 февраля дал брифинг относительно ситуации вокруг Украины. По словам американского лидера, вторжение РФ приведет к "невероятным человеческим страданиям", за что Россия поплатится финансовыми и политическими санкциями.

Также Фокус в своем материале объяснял, как руководители "ЛДНР" случайно рассекретили операцию "Бросок мангуста" против Украины.