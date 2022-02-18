Бросок мангуста: как руководители "ЛДНР" случайно рассекретили операцию РФ против Украины
Видеообращения главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника об эвакуации населения в РФ, которые опубликовали в соцсетях после обстрелов украинских населенных пунктов, были загружены из папки под названием "Бросок мангуста".
В пятницу, 18 февраля, российско-оккупационные войска нарушили Минские соглашения, обстреляв КПВВ "Счастье" и железнодорожную станцию "Скотоватая". На фоне эскалации конфликта власти ОРДЛО сообщили о массовой эвакуации населения в Россию, объясняя свое решение тем, что "ВСУ готовит наступление". Фокус в одном материале собрал все, что известно о ситуации на Донбассе, новых обстрелах и возможном нападении армии РФ.
Вторжение России — новые обстрелы на Донбассе
В пятницу, 18 февраля, около 8:00 утра железнодорожная станция "Скотоватая" в Донецкой области была обстреляна. Несмотря на гарантии безопасности, которые украинская сторона запрашивала для проведения ремонтно-восстановительных работ, российско-оккупационные войска открыли огонь по объекту инфраструктуры. Из-за обстрела руководство Донецкой железной дороги было вынуждено на неопределенный срок ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов к станции Фенольная.
Также около 12:00 российско-оккупационные войска, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обстреляли КПВВ "Счастье" в Луганской области, где в этот момент проезжал гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста.
По его словам, огонь вели из населенного пункта Веселая Гора, а в ходе обстрела использовали крупнокалиберный пулемет, миномет калибра 82 мм и гранатомет АГС-17. К счастью, как добавил Валерий Залужный, в результате провокации никто не пострадал.
Вторжение России — "диверсии ВСУ" на химических объектах в Горловке
Также 18 февраля оккупационные власти Донбасса отчитались о "предотвращении диверсий" на химическом заводе "Стирол" и на нефтебазе в районе Еленовки, которые якобы планировали бойцы Сил специальных операций ВСУ. По данным террористов, "украинская ДРГ" пыталась проникнуть на территорию нефтебазы, чтобы подорвать резервуары, а в Горловке "диверсанты" должны были утилизировать емкости для хранения аммиака. Подконтрольные оккупационным властям СМИ утверждали, что "спецоперация ССО Украины" провалилась, а в ходе противодиверсионных мер погибли двое украинских военнослужащих.
Военная разведка Минобороны Украины, в свою очередь, предупреждает, что спецслужбы РФ минируют гражданские объекты в Донецке. По данным силового ведомства, оккупационные формирования пытаются дестабилизировать ситуацию на Донбассе, а с помощью подрывов — получить повод для обвинения Украины в организации терактов. Военная разведка также призвала жителей Донецка не покидать свои дома и не пользоваться общественным транспортом.
Вторжение России — "Бросок мангуста" и эвакуация жителей ОРДЛО
Главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о масштабной эвакуации гражданских лиц из Донбасса в Россию из-за скорого "наступления ВСУ". Главари боевиков в своих видеообращениях утверждали, что власти Киева в скором времени отдадут приказ на "захват Донбасса".
Через несколько часов после публикации роликов с Пушилиным и Пасечников, в соцсетях появилась информация о том, что обращения с главами "Л/ДНР" были записаны 16 февраля. Журналист "Настоящего времени" Ирина Ромалийская опубликовала скриншоты с метаданными видео, в которых прописано — "дата создания роликов 16 февраля".
Более того, папка, из которой загружалось обращение главы "ЛНР" Леонида Пасечника" об эвакуации населения в Россию, называлась "Бросок мангуста".
Программист Алексей Протас, комментируя обнаруженную в метаданных видео главарей "ДНР" и "ЛНР" информацию, рассказал Фокусу, что дата создания является "проблематичной в качестве доказательства".
"Дело в том, что в популярном формате видео MPEG-4 время записывается не так, как обычно воспринимает операционная система. Формула преобразования даты в стандарте задана с ошибкой на примерно один день, часть программного обеспечения четко следит за стандартом, а часть эту ошибку исправила. Поэтому, когда видео подвергается обработке, дата может интерпретироваться неправильно в зависимости от конкретных программ, которые проводили обработку и их последовательности и, в частности, смещаться в прошлое в день или несколько. Проявление подобного эффекта было в 2014 году, когда россияне пытались дискредитировать видео от СБУ о переговорах боевиков по MH17", — объяснил специалист в комментарии Фокусу.
По словам Алексея Протаса, дата в метаданных не может свидетельствовать о том, что видео записано накануне, хотя и не свидетельствует об обратном.
"Лучше просто не обращать внимание на дату, поскольку мы не знаем каким именно программным обеспечением пользовались и в каком порядке. А название папки, похоже, настоящее (Бросок мангуста — ред.), такое не придумаешь даже", — добавил программист.
Вторжение России — взрыв в Донецке и включение сирены гражданской обороны
Около 16:00 по киевскому времени в оккупированном Донецке заработала сирена гражданской обороны. Сигналы воздушной тревоги, которые слышали во многих районах города, прозвучали после заявлений Пушилина и Пасечника о масштабной эвакуации населения.
В районе 19:00 по киевскому времени прогремел мощный взрыв в Донецке. Инцидент произошел в центре города возле здания "Дома правительства ДНР". Подконтрольные оккупационным властям СМИ сообщали, что на парковке взорвался автомобиль "УАЗ", который принадлежал руководителю "национальной милиции" Денису Синенкову.
Глава "ДНР" Денис Пушилин, комментируя мощный взрыв в Донецке, заявил, что на Донбассе начинается полномасштабная война.
Вторжение России — реакция Украины на провокации на Донбассе
Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что РФ может устроить диверсии на Донбассе, в организации которых обвинят украинских военнослужащих. По его словам, Украина не рассматривает силовые сценарии освобождения неподконтрольных территорий, поэтому ни ВСУ, ни спецслужбы не могут иметь отношения к операциям в ОРДЛО. Секретарь СНБО также заверил, что Киев не будет садиться за стол переговоров по Донбассу с представителями оккупационных властей, поскольку "они ничего не решают".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный записал видеообращение к жителям ОРДЛО, в котором призвал их не верить заявлениям местных властей. Генерал-лейтенант предупредил, что оккупационные формирования специально запугивают гражданских лиц, пытаясь спровоцировать на Донбассе новое кровопролитие.