Бросок мангуста: как руководители "ЛДНР" случайно рассекретили операцию РФ против Украины

Видеообращения главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника об эвакуации населения в РФ, которые опубликовали в соцсетях после обстрелов украинских населенных пунктов, были загружены из папки под названием "Бросок мангуста".

В пятницу, 18 февраля, российско-оккупационные войска нарушили Минские соглашения, обстреляв КПВВ "Счастье" и железнодорожную станцию "Скотоватая". На фоне эскалации конфликта власти ОРДЛО сообщили о массовой эвакуации населения в Россию, объясняя свое решение тем, что "ВСУ готовит наступление". Фокус в одном материале собрал все, что известно о ситуации на Донбассе, новых обстрелах и возможном нападении армии РФ.

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Вторжение России — новые обстрелы на Донбассе

В пятницу, 18 февраля, около 8:00 утра железнодорожная станция "Скотоватая" в Донецкой области была обстреляна. Несмотря на гарантии безопасности, которые украинская сторона запрашивала для проведения ремонтно-восстановительных работ, российско-оккупационные войска открыли огонь по объекту инфраструктуры. Из-за обстрела руководство Донецкой железной дороги было вынуждено на неопределенный срок ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов к станции Фенольная.

Также около 12:00 российско-оккупационные войска, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обстреляли КПВВ "Счастье" в Луганской области, где в этот момент проезжал гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста.

По его словам, огонь вели из населенного пункта Веселая Гора, а в ходе обстрела использовали крупнокалиберный пулемет, миномет калибра 82 мм и гранатомет АГС-17. К счастью, как добавил Валерий Залужный, в результате провокации никто не пострадал.

[ + – ] Боевики обстреляли КПВВ "Счастье" на Донбассе

Вторжение России — "диверсии ВСУ" на химических объектах в Горловке

Также 18 февраля оккупационные власти Донбасса отчитались о "предотвращении диверсий" на химическом заводе "Стирол" и на нефтебазе в районе Еленовки, которые якобы планировали бойцы Сил специальных операций ВСУ. По данным террористов, "украинская ДРГ" пыталась проникнуть на территорию нефтебазы, чтобы подорвать резервуары, а в Горловке "диверсанты" должны были утилизировать емкости для хранения аммиака. Подконтрольные оккупационным властям СМИ утверждали, что "спецоперация ССО Украины" провалилась, а в ходе противодиверсионных мер погибли двое украинских военнослужащих.

Военная разведка Минобороны Украины, в свою очередь, предупреждает, что спецслужбы РФ минируют гражданские объекты в Донецке. По данным силового ведомства, оккупационные формирования пытаются дестабилизировать ситуацию на Донбассе, а с помощью подрывов — получить повод для обвинения Украины в организации терактов. Военная разведка также призвала жителей Донецка не покидать свои дома и не пользоваться общественным транспортом.

Вторжение России — "Бросок мангуста" и эвакуация жителей ОРДЛО

Главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о масштабной эвакуации гражданских лиц из Донбасса в Россию из-за скорого "наступления ВСУ". Главари боевиков в своих видеообращениях утверждали, что власти Киева в скором времени отдадут приказ на "захват Донбасса".

Через несколько часов после публикации роликов с Пушилиным и Пасечников, в соцсетях появилась информация о том, что обращения с главами "Л/ДНР" были записаны 16 февраля. Журналист "Настоящего времени" Ирина Ромалийская опубликовала скриншоты с метаданными видео, в которых прописано — "дата создания роликов 16 февраля".

[ + – ] "Бросок мангуста": обращение Пушилина об эвакуации жителей ОРДЛО в РФ

[ + – ] "Бросок мангуста": обращение Пасечника об эвакуации жителей ОРДЛО в РФ

[ + – ] "Бросок мангуста": обращение Пушилина об эвакуации жителей ОРДЛО в РФ

[ + – ] "Бросок мангуста": обращение Пасечника об эвакуации жителей ОРДЛО в РФ

Более того, папка, из которой загружалось обращение главы "ЛНР" Леонида Пасечника" об эвакуации населения в Россию, называлась "Бросок мангуста".

[ + – ] Папка, из которой добавили обращение Пасечника, называлась "Бросок мангуста"

Программист Алексей Протас, комментируя обнаруженную в метаданных видео главарей "ДНР" и "ЛНР" информацию, рассказал Фокусу, что дата создания является "проблематичной в качестве доказательства".

"Дело в том, что в популярном формате видео MPEG-4 время записывается не так, как обычно воспринимает операционная система. Формула преобразования даты в стандарте задана с ошибкой на примерно один день, часть программного обеспечения четко следит за стандартом, а часть эту ошибку исправила. Поэтому, когда видео подвергается обработке, дата может интерпретироваться неправильно в зависимости от конкретных программ, которые проводили обработку и их последовательности и, в частности, смещаться в прошлое в день или несколько. Проявление подобного эффекта было в 2014 году, когда россияне пытались дискредитировать видео от СБУ о переговорах боевиков по MH17", — объяснил специалист в комментарии Фокусу.

По словам Алексея Протаса, дата в метаданных не может свидетельствовать о том, что видео записано накануне, хотя и не свидетельствует об обратном.

"Лучше просто не обращать внимание на дату, поскольку мы не знаем каким именно программным обеспечением пользовались и в каком порядке. А название папки, похоже, настоящее (Бросок мангуста — ред.), такое не придумаешь даже", — добавил программист.

Вторжение России — взрыв в Донецке и включение сирены гражданской обороны

Около 16:00 по киевскому времени в оккупированном Донецке заработала сирена гражданской обороны. Сигналы воздушной тревоги, которые слышали во многих районах города, прозвучали после заявлений Пушилина и Пасечника о масштабной эвакуации населения.

В районе 19:00 по киевскому времени прогремел мощный взрыв в Донецке. Инцидент произошел в центре города возле здания "Дома правительства ДНР". Подконтрольные оккупационным властям СМИ сообщали, что на парковке взорвался автомобиль "УАЗ", который принадлежал руководителю "национальной милиции" Денису Синенкову.

[ + – ] 18 февраля прогремел мощный взрыв в Донецке

[ + – ] 18 февраля прогремел мощный взрыв в Донецке

Глава "ДНР" Денис Пушилин, комментируя мощный взрыв в Донецке, заявил, что на Донбассе начинается полномасштабная война.

[ + – ] Пушилин, комментируя взрыв в Донецке, заявил, что на Донбассе начинается полномасштабная война

Вторжение России — реакция Украины на провокации на Донбассе

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что РФ может устроить диверсии на Донбассе, в организации которых обвинят украинских военнослужащих. По его словам, Украина не рассматривает силовые сценарии освобождения неподконтрольных территорий, поэтому ни ВСУ, ни спецслужбы не могут иметь отношения к операциям в ОРДЛО. Секретарь СНБО также заверил, что Киев не будет садиться за стол переговоров по Донбассу с представителями оккупационных властей, поскольку "они ничего не решают".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный записал видеообращение к жителям ОРДЛО, в котором призвал их не верить заявлениям местных властей. Генерал-лейтенант предупредил, что оккупационные формирования специально запугивают гражданских лиц, пытаясь спровоцировать на Донбассе новое кровопролитие.