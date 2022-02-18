Кидок мангуста: як керівники "ЛДНР" випадково розсекретили операцію РФ проти України

Відеозвернення ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника про евакуацію населення в РФ, які опублікували в соцмережах після обстрілів українських населених пунктів, було завантажено з теки під назвою "Кидок мангуста".

У п'ятницю, 18 лютого, російсько-окупаційні війська порушили Мінські угоди, обстрілявши КПВВ "Щастя" та залізничну станцію "Скотувата". На тлі ескалації конфлікту влада ОРДЛО повідомила про масову евакуацію населення до Росії, пояснюючи своє рішення тим, що "ЗСУ готує наступ". Фокус в одному матеріалі зібрав усе, що відомо про ситуацію на Донбасі, нові обстріли і можливий напад армії РФ.

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Вторгнення Росії — нові обстріли на Донбасі

У п'ятницю, 18 лютого, близько 8:00 ранку залізнична станція "Скотувата" в Донецькій області була обстріляна. Попри гарантії безпеки, які українська сторона вимагала для проведення ремонтно-відновлювальних робіт, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по об'єкту інфраструктури. Через обстріл керівництво Донецької залізниці було змушене на невизначений термін обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.

Також близько 12:00 російсько-окупаційні війська, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, обстріляли КПВВ "Щастя" в Луганській області, де на цей момент проїжджав гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За його словами, вогонь вели із населеного пункту Весела Гора, а в ході обстрілу використали великокаліберний кулемет, міномет калібру 82 мм та гранатомет АГС-17. На щастя, як додав Валерій Залужний, через провокацію ніхто не постраждав.

[ + – ] Бойовики обстріляли КПВВ "Щастя" на Донбасі

Вторгнення Росії — "диверсії ЗСУ" на хімічних об'єктах у Горлівці

Також 18 лютого окупаційна влада Донбасу прозвітувала про "запобігання диверсіям" на хімічному заводі "Стирол" і на нафтобазі в районі Оленівки, які нібито планували бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ. За даними терористів, "українська ДРГ" намагалася проникнути на територію нафтобази, щоб підірвати резервуари, а у Горлівці "диверсанти" мали утилізувати ємності для зберігання аміаку. Підконтрольні окупаційній владі ЗМІ стверджували, що "спецоперація СЗУ України" провалилася, а в ході протидиверсійних заходів загинули двоє українських військовослужбовців.

Військова розвідка Міноборони України у свою чергу попереджає, що спецслужби РФ мінують цивільні об'єкти в Донецьку. За даними силового відомства, окупаційні формування намагаються дестабілізувати ситуацію на Донбасі, а за допомогою підривів отримати привід для звинувачення України в організації терактів. Військова розвідка також закликала донеччан не залишати свої будинки і не користуватися громадським транспортом.

Вторгнення Росії — "Кидок мангуста" та евакуація жителів ОРДЛО

Голови "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник оголосили про масштабну евакуацію цивільних осіб з Донбасу до Росії через швидкий "наступ ЗСУ". Ватажки бойовиків у своїх відеозверненнях стверджували, що влада Києва незабаром віддасть наказ на "захоплення Донбасу".

Через кілька годин після публікації роликів з Пушиліним та Пасічником, у соцмережах з'явилася інформація про те, що відео з головами "Л/ДНР" були записані 16 лютого. Журналіст "Сегодня" Ірина Ромалійська опублікувала скріншоти з метаданими відео, у яких прописано — "дата створення роликів 16 лютого".

[ + – ] "Кидок мангуста": звернення Пушиліна про евакуацію жителів ОРДЛО до РФ

[ + – ] "Кидок мангуста": звернення Пасічника про евакуацію жителів ОРДЛО до РФ

[ + – ] "Кидок мангуста": звернення Пушиліна про евакуацію жителів ОРДЛО до РФ

[ + – ] "Кидок мангуста": звернення Пасічника про евакуацію жителів ОРДЛО до РФ

Більше того, тека, з якої завантажувалося звернення голови "ЛНР" Леоніда Пасічника про евакуацію населення до Росії, називалася "Кидок мангуста".

[ + – ] Тека, з якої додали звернення Пасічника, називалася "Кидок мангуста"

Програміст Олексій Протас, коментуючи виявлену в метаданих відео ватажків "ДНР" та "ЛНР" інформацію, розповів Фокусу, що дата створення є "проблематичною як доказ".

"Справа в тому, що в популярному форматі відео MPEG-4 час записується не так, як зазвичай сприймає операційна система. Формула перетворення дати в стандарті задана з помилкою приблизно на один день, частина програмного забезпечення чітко стежить за стандартом, а частина цю помилку виправила Тому, коли відео піддається обробці, дата може інтерпретуватися неправильно залежно від конкретних програм, які проводили обробку та їх послідовності і, зокрема, зміщуватися в минуле на день або кілька. Прояв подібного ефекту був у 2014 році, коли росіяни намагалися дискредитувати відео від СБУ про переговори бойовиків щодо MH17", — пояснив фахівець у коментарі Фокусу.

За словами Олексія Протаса, дата метаданих не може свідчити про те, що відео записано напередодні, хоча й не свідчить про протилежне.

"Краще просто не звертати увагу на дату, оскільки ми не знаємо, яким саме програмним забезпеченням користувалися і в якому порядку. А назва теки, схоже, справжня (Кидок мангуста — ред.), таку не вигадаєш навіть", — додав програміст.

Вторгнення Росії — вибух у Донецьку та ввімкнення сирени цивільної оборони

Близько 16:00 за київським часом в окупованому Донецьку запрацювала сирена цивільної оборони. Сигнали повітряної тривоги, які чули в багатьох районах міста, пролунали після заяв Пушиліна та Пасічника щодо масштабної евакуації населення.

У районі 19:00 за київським часом прогримів потужний вибух у Донецьку. Інцидент стався у центрі міста біля будівлі "Будинку уряду ДНР". Підконтрольні окупаційній владі ЗМІ повідомляли, що на паркуванні вибухнув автомобіль "УАЗ", який належав керівнику "національної міліції" Денису Синенкову.

[ + – ] 18 лютого прогримів потужний вибух у Донецьку

[ + – ] 18 лютого прогримів потужний вибух у Донецьку

Голова ДНР Денис Пушилін, коментуючи потужний вибух у Донецьку, заявив, що на Донбасі починається повномасштабна війна.

[ + – ] Пушилін, коментуючи вибух у Донецьку, заявив, що на Донбасі розпочинається повномасштабна війна

Вторгнення Росії — реакція України на провокації на Донбасі

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що РФ може влаштувати диверсії на Донбасі, в організації яких звинуватить українських військовослужбовців. За його словами, Україна не розглядає силові сценарії звільнення непідконтрольних територій, тому ні ЗСУ, ні спецслужби не можуть стосуватися операцій в ОРДЛО. Секретар РНБО також запевнив, що Київ не сідатиме за стіл переговорів щодо Донбасу з представниками окупаційної влади, оскільки "вони нічого не вирішують".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний записав відеозвернення до жителів ОРДЛО, у якому закликав їх не вірити заявам місцевої влади. Генерал-лейтенант попередив, що окупаційні формування спеціально залякують цивільних осіб, намагаючись спровокувати на Донбасі нове кровопролиття.