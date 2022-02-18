Марна трата часу, Україна не вестиме переговори щодо Донбасу з бойовиками, — Данілов

За словами секретаря РНБО, всі рішення щодо окупованого Донбасу приймаються у Москві, тому Україна може сідати за стіл переговорів лише з країною-агресором.

Україна вестиме переговори щодо врегулювання війни на Донбасі тільки з Росією. Про це під час брифінгу, що проходив 18 лютого, заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

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За його словами, Україна не має наміру сідати за стіл переговорів із представниками ОРДЛО, оскільки вони не ухвалюють самостійних рішень.

Також Олексій Данілов назвав можливий "діалог" з російсько-окупаційними формуваннями "порожньою тратою часу".

"Переговори ми можемо вести тільки з Російською Федерацією. Ми не можемо вести переговори з людьми, які не мають відношення до самостійності, вони не приймають жодних самостійних рішень. Усі рішення ухвалюються тільки в Москві. Ви знаєте, що Володимир Зеленський зробив заяву про готовність у будь-який час зустрітися з Путіним для того, щоб провести переговори. На жаль, вони відмовляються від переговорів (Росія — ред.)", — продовжив Олексій Данілов.

Секретар РНБО в ході брифінгу попередив, що в суботу, 19 лютого, на лінію фронту вирушать міністри та нардепи. Делегація, за словами Данілова, відвідає прифронтові населені пункти, які постраждали від обстрілів 17 лютого з боку окупаційних військ.

"Президент України ухвалив рішення — 19 лютого на лінію фронту вирушать представники Верховної Ради, міністри... Я вирушаю за розпорядженням президента на фронт. Будемо на фронті в тих місцях, які постраждали (від обстрілів — ред.)... Де постраждали школа та дитячий садок — буде віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук", — додав секретар РНБО.

[ + – ] Україна не вестиме переговори щодо Донбасу з бойовиками "Л/ДНР"

Зазначимо, під час брифінгу Олексій Данілов попереджав, що росіяни можуть здійснити диверсії на Донбасі. За словами секретаря РНБО, Україна не планує звільняти окуповані території силовим сценарієм, тому українські військовослужбовці не мають жодного стосунку до провокацій в ОРДЛО.

Також повідомлялося, що 18 лютого голова "ДНР" Денис Пушилін заговорив про повномасштабну війну на Донбасі. Як стверджував ватажок бойовиків, влада ОРДЛО вирішила евакуювати мирних жителів до Росії, щоб убезпечити їх від "наступу ЗСУ".