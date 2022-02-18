Пушилін підтвердив, що ситуація на Донбасі йде до широкомасштабної війни (відео)

Так звані влади "ДНР" планують вивезти з "републіки" найближчим часом сотні тисяч людей.

Глава ДНР Денис Пушилін заявив, що ситуація на Донбасі йде до широкомасштабної війни. Про це він повідомив у включенні в ефір російського телеканалу "Росія-24".

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На запитання журналіста, чи йде до широкомасштабної війни, Пушили відповів: "На жаль, так!"

За його словами, так звана влада "ДНР" максимально відтягувала момент евакуації населення, але зараз настав той момент, що краще не ризикувати життям громадян. Українське керівництво будь-якої миті може дати команду про наступ, вважає Пушилін.

"У будь-який момент може розпочатися масштабний наступ на Донецьк. Залишається тільки чекати команди з боку Зеленського або тих, хто ним керує. Завдання убезпечити максимально велику кількість людей", — заявив глава "республіки".

Він зазначив, що найближчими днями, ймовірно, вдасться вивезти з "ДНР" сотні тисяч людей.

Нагадаємо, у "ДНР" розпочалася евакуація населення у зв'язку з українською загрозою, як заявило так зване керівництво республіки. Населення планують вивозити до Росії. Те саме роблять у "ЛНР".

Водночас "влада республік" відмовилася від пропозиції Києва провести термінові переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яка загострилася останнім часом.