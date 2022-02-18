Ситуация на Донбассе идет к широкомасштабной войне, — Пушилин (видео)

Так называемые власти "ДНР" планируют вывезти из "републики" в ближайшее время сотни тысяч человек.

Глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что ситуация на Донбассе идет к широкомасштабной войне. Об этом он сообщил во включении в эфире российского телеканала "Россия-24".

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На вопрос журналиста, идет ли дело к широкомасштабной войне, Пушили ответил: "К сожалению, да!"

По его словам, так называемые власти "ДНР" максимально оттягивали момент эвакуации населения, но сейчас наступил тот момент, что лучше не рисковать жизнью граждан. Украинское руководство в любой момент может дать команду о наступлении, считает Пушилин.

"В любой момент может начаться масштабное наступление на Донецк. Остается только ждать команды со стороны Зеленского или тех, кто им управляет. Задача обезопасить максимально большое количество людей", — заявил глава "республики".

Он отметил, что в ближайшие дни, вероятно, удастся вывезти из "ДНР" сотни тысяч человек.

Напомним, в "ДНР" началась эвакуация населения в связи с украинской угрозой, как заявило так называемое руководство республики. Население планируют вывозить в Россию. То же самое делают в "ЛНР".

В то же время "власти республик" отказались от предложение Киева провести срочные переговоры на счет урегулирования ситуации на Донбассе, которая обострилась в последнее время.