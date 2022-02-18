"ДНР" и "ЛНР" отказались от переговоров с Киевом

"ДНР" и "ЛНР" эвакуируют мирное население на территорию России и отказывают Киеву в проведении срочного заседания для урегулирования ситуации на Донбассе, назвав предложение "замыливанием глаз".

В Министерстве иностранных дел "ЛНР" 18 февраля заявили, что "украинская сторона наносит массированные удары по мирным жителям". Якобы "вопиющие акты агрессии против гражданского населения нужны Украине для проведения пиар-акции перед западными кураторами".

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18 февраля глава "ДНР" Денис Пушилин объявил об эвакуации мирного населения на территорию Ростовской области в России. Главарь боевиков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "планирует захватить Донбасс", из-за чего могут пострадать невиновные. В "ЛНР" вслед за "ДНР" объявили эвакуацию населения в Россию. Глава "ЛНР" Леонид Пасечник призвал мужчин "взять в руки оружие и встать на защиту". На почве событий в МИД "ЛНР" отказались идти на переговоры с Киевом, обвиняя в пиаре:

"Продолжая создавать провокационную ситуацию на линии разграничения, украинская сторона требует созыв внеочередного заседания рабочей группы по безопасности, дабы "пропиариться". Поддерживать украинскую пиар-компанию перед Западом по проведению очередного пустопорожнего заседания, призванного "замылить глаза" мировому обществу, мы не намерены", — — заявил министр иностранных дел "ЛНР" Владислав Дейнего.

После сообщений об эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны, а на улицах города начали появляться автобусы, которые перевезут местных в Россию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба категорически опроверг заявление главаря "ДНР" о каких-либо военных наступательных действиях со стороны Украины на территории ОРДЛО. Кулеба заявил — Украина к этому не причастна.