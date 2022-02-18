"ДНР" та "ЛНР" відмовилися від переговорів з Києвом

"ДНР" та "ЛНР" евакуюють мирне населення на територію Росії та відмовляють Києву у проведенні термінового засідання для врегулювання ситуації на Донбасі, назвавши пропозицію "замилюванням очей".

У Міністерстві закордонних справ "ЛНР" 18 лютого заявили, що "українська сторона завдає масованих ударів по мирних жителях". Нібито "кричучі акти агресії проти цивільного населення потрібні Україні для проведення піар-акції перед західними кураторами".

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18 лютого голова ДНР Денис Пушилін оголосив про евакуацію мирного населення на територію Ростовської області в Росії. Ватажок бойовиків заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито "планує захопити Донбас", через що можуть постраждати невинні. У "ЛНР" слідом за "ДНР" оголосили евакуацію населення до Росії. Голова "ЛНР" Леонід Пасічник закликав чоловіків "взяти до рук зброю та стати на захист". На ґрунті подій у МЗС "ЛНР" відмовилися йти на переговори з Києвом, звинувачуючи в піарі:

"Продовжуючи створювати провокаційну ситуацію на лінії розмежування, українська сторона вимагає скликання позачергового засідання робочої групи з безпеки, щоб "пропіаритися". Підтримувати українську піар-компанію перед Заходом щодо проведення чергового порожнього засідання, покликаного "замилити очі" світовому суспільству", — заявив міністр закордонних справ "ЛНР" Владислав Дейнего.

Після повідомлень про евакуацію в Донецьку ввімкнули сирену цивільної оборони, а на вулицях міста почали з'являтися автобуси, які перевезуть місцевих до Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба категорично спростував заяву ватажка "ДНР" про будь-які військові "наступальні дії" з боку України на території ОРДЛО. Кулеба заявив: Україна до цього не причетна.