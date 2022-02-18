Пустая трата времени, Украина не будет вести переговоры по Донбассу с боевиками, — Данилов

По словам секретаря СНБО, все решения относительно оккупированного Донбасса принимаются в Москве, поэтому Украина может садиться за стол переговоров только со страной-агрессором.

Украина будет вести переговоры по урегулированию войны на Донбассе только с Россией. Об этом в ходе брифинга, который проходил 18 февраля, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, Украина не намерена садиться за стол переговоров с представителями ОРДЛО, поскольку они не принимают самостоятельных решений.

Также Алексей Данилов назвал возможный "диалог" с российско-оккупационными формированиями "пустой тратой времени".

"Переговоры мы можем вести только с Российской Федерацией. Мы не можем вести переговоры с людьми, которые не имеют отношения к самостоятельности, они не принимают никаких самостоятельных решений. Все решения принимаются только в Москве. Вы знаете, что Владимир Зеленский сделал заявление о готовности в любое время встретиться с Путиным для того, чтобы провести переговоры. К сожалению, они отказываются от переговоров (Россия — ред.)", — продолжил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО в ходе брифинга предупредил, что в субботу, 19 февраля, на линию фронта отправятся министры и действующие нардепы. Делегация, по словам Данилова, посетит прифронтовые населенные пункты, которые пострадали в результате обстрелов 17 февраля со стороны оккупационных войск.

"Президент Украины принял решение — 19 февраля на линию фронта отправятся представители Верховной Рады, министры… Я отправляюсь по распоряжению президента на фронт. Будем на фронте в тех местах, которые пострадали (от обстрелов — ред.)… Где пострадали школа и детский сад — будет вице-премьер-министр Ирина Верещук", — добавил секретарь СНБО.

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Отметим, в ходе брифинга Алексей Данилов предупреждал, что россияне могут совершить диверсии на Донбассе. По словам секретаря СНБО, Украина не планирует освобождать оккупированные территории силовым сценарием, поэтому украинских военнослужащие не имеют никакого отношения к провокациям в ОРДЛО.

Также сообщалось, что 18 февраля глава "ДНР" Денис Пушилин заговорил о полномасштабной войне на Донбассе. Как утверждал главарь боевиков, власти ОРДЛО решили эвакуировать мирных жителей в Россию, чтобы обезопасить их от "наступления ВСУ".