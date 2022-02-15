Блинкен созвонился по телефону с Лавровым: о чем говорили политики

По информации журналистов, разговор дипломатов состоялся на фоне заявлений Москвы об отводе части войск от украинских границ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

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Отмечается, что разговор дипломатов состоялся на фоне заявлений России об отводе некоторых войска от границы с Украиной. Но официальные лица США говорят, что поверят в это только тогда, когда увидят доказательства.

"Важно то, что мы пытаемся проверить, основываясь на том факте, что мы видели другие случаи в прошлом, когда Россия заявляла о деэскалации, а на самом деле факты на местах не доказывали, что это правда", — заявила постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит.

В МИД России отметили, что разговор Лаврова и Блинкена состоялся по американской инициативе. Стороны договорились продолжить переговоры о "гарантиях безопасности".

В ходе общения глава российского МИД обвинил Вашингтон в "агрессивной риторике" и отметил ее "недопустимость".

"Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности", — говорится в сообщении МИД России.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня США до сих пор не получили письменного ответа от Кремля по "гарантиям безопасности" после того, как США дали России письменный ответ почти три недели назад.

Напомним, предыдущий телефонный разговор Блинкена и Лаврова состоялся в субботу, 12 февраля. Стороны обсудили эскалацию на российско-украинской границе.

Блинкен заявил, что США хотят решить конфликт вокруг Украины при помощи дипломатии. Лавров в свою очередь сказал, что у России нет планов вторгаться в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом из-за отказа разговаривать с террористами "Л/ДНР". Российский министр обвинил Украину в "переписывании" Минских договоренностей.