Блінкен зідзвонився з Лавровим: про що говорили політики

За інформацією журналістів, розмова дипломатів відбулася на тлі заяв Москви про відведення частини військ від українських кордонів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовця Держдепартаменту США.

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Зазначається, що розмова дипломатів відбулася на тлі заяв Росії щодо відведення деяких військ від кордону з Україною. Але офіційні особи США кажуть, що повірять у це лише тоді, коли побачать докази.

"Важливо те, що ми намагаємося перевірити, ґрунтуючись на тому факті, що ми бачили інші випадки у минулому, коли Росія заявляла про деескалацію, а насправді факти на місцях не доводили, що це правда", — заявила постійна представниця США в НАТО Джуліанна Сміт.

В МЗС Росії зазначили, що розмова Лаврова та Блінкена відбулася з американської ініціативи. Сторони домовилися продовжити переговори щодо "гарантій безпеки".

У процесі спілкування глава російського МЗС звинуватив Вашингтон в "агресивній риториці" та зазначив її "неприпустимість".

"Лавров особливо зазначив неприпустимість агресивної риторики, що нагнітається Вашингтоном і його найближчими союзниками, закликавши до прагматичного діалогу з усього комплексу поставлених Росією питань з акцентом на принцип неподільності безпеки", — йдеться у повідомленні МЗС Росії.

Варто зазначити, що станом на сьогодні США досі не отримали письмової відповіді від Кремля щодо "гарантій безпеки" після того, як США дали Росії письмову відповідь майже три тижні тому.

Нагадаємо, попередня телефонна розмова Блінкена та Лаврова відбулася у суботу, 12 лютого. Сторони обговорили ескалацію на російсько-українському кордоні.

Блінкен заявив, що США хочуть вирішити конфлікт довкола України за допомогою дипломатії. Лавров, зі свого боку сказав, що Росія не має планів вторгатися в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що Лавров порівняв Кулебу з Геббельсом через відмову з терористами "Л/ДНР". Російський міністр звинуватив Україну в "переписуванні" Мінських домовленостей.