Байден отказывается проводить саммит с Путиным из-за Украины (видео)

Белый дом готов рассмотреть возможность проведения встречи президентов при условии, если Россия пойдет на деэскалацию конфликта и отведет свои войска от Украины.

Проведение саммита по Украине с президентом России Владимиром Путиным сейчас не входит в планы американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выступая на брифинге 22 февраля.

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Один из корреспондентов отметил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался проводить 24 февраля двухстороннюю встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым из-за того, что Россия начала вторжение в Украину. В этом контексте журналист поинтересовался, планирует ли Джо Байден проводить двухсторонний саммит, посвященный Украине, с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Джен Псаки, в планы главы Белого дома сейчас не входит встреча с президентом России. Джо Байден, как отмечает пресс-секретарь, может изменить свои планы относительно саммита с Владимиром Путиным при условии, если Москва пойдет на деэскалацию и отведет свои войска.

Вместе с этим, Джен Псаки подчеркнула, что решение не проводить двухстороннюю встречу с президентом России не означает, что США отказываются от дипломатического подхода по урегулированию войны на Донбассе.

Отдельно пресс-секретарь Белого дома прокомментировала пребывание российской регулярной армии на оккупированных территориях Украины. По словам Псаки, Запад должен отказаться от формулировки "миротворческие войска", поскольку военнослужащие РФ лишь провоцируют эскалацию конфликта.

"Мы называли их "маленькими зелеными человечками", потому что они не были одеты в российскую военную форму. Теперь мы знаем, что они находятся по всей восточной Украине. И они, хотя и не в форме, ведут себя так же, как вели бы себя российские военные. Вероятно, нам следует прекратить называть их "миротворцами", потому что они, конечно, не являются таковыми — они помогают заложить основу для войны. И именно в этом заключается цель многих из них", — подытожила пресс-секретарь Белого дома в ходе брифинга.

[ + – ] Джо Байден не планирует проводить саммит с Путиным из-за ситуации в Украине

Стоит также отметить, что 22 февраля глава Госдепа США Энтони Блинкен отказался встречаться с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым из-за того, что Россия начинает вторжение в Украину.

Напомним, 20 февраля администрация президента Франции Эммануэля Макрона сообщила о том, что Джо Байден и Владимир Путин согласились провести новый саммит, посвященный ситуации в Украине. В Белом доме подтвердили эту информацию и предупредили, что встреча президентов США и России состоится при условии, если Москва не начнет полномасштабную военную операцию против Киева.