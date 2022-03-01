Зеленский провел телефонный разговор с Байденом: о чем общались президенты

Глава государства поблагодарил американского лидера за поддержку в условиях полномасштабного вторжения армии РФ и призвал остановить страну-агрессора как можно быстрее.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Об этом глава государства сообщил в своем микроблоге Twitter.

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В ходе телефонного разговора президенты двух стран обсудили полномасштабное вторжение войск России в Украину.

По словам Зеленского, во время переговоров также поднимались вопросы о лидерстве США в вопросе антироссийских санкций и предоставлении Киеву оборонной помощи.

"Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!", — добавил президент в своем Twitter.

Пресс-служба Белого дома пока официально не комментировала телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Джо Байденом, который состоялся 1 марта.

[ + – ] Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Напомним, 23 февраля президент США Джо Байден отказался проводить двухсторонний саммит с Владимиром Путиным из-за Украины. Американский лидер предупреждал, что готов встретиться с главой Кремля лишь в том случае, если Россия отведет свои войска.

В условиях полномасштабного вторжения армии РФ в Украину Джо Байден также распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Такое решение, как считают в Белом доме, позволит стабилизировать мировые энергетические рынки.