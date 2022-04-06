Озеро возле посольства России в Литве окрасили в цвет крови (фото, видео)

"Кровавый" пруд стал символом ответственности за военные преступления и геноцид, который российские оккупанты устроили в Украине.

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Озеро напротив посольства России в престижном районе Вильнюса Жверинас окрасили в цвет крови. Об этом написал литовский портал Delfi со ссылкой на представителей властей города.

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Кровавый пруд символизирует ответственность России за военные преступления против украинцев, сообщили чиновники.

"Такая акция стала это призывом к действию мирового сообщества против геноцида, который Россия устроила в Украине", – прокомментировал представитель городского самоуправления Вильнюса Паулюс Вайтекенас.

"Важно не забывать расправы россиян над украинцами. Непрекращающийся ужас, который РФ творит в Украине, не должен превратиться в норму. Когда такие страны, как Германия, не вводят адекватные санкции против агрессора. Они вместо людей выбирают деньги, поэтому трудно сохранить надежду. Вот почему важно распространять правильную информацию и давить на наши правительства", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь Вильнюсской уездной полиции Юлия Самороковская заявила, что акцию согласовали с правоохранителями, а пруд окрасили экологически чистыми красками.

Олимпийская чемпионка по плаванию из Литвы Рута Мейлутите переплыла окрашенный в красный цвет пруд.

Напомним, что Литва 4 апреля понизила уровень дипломатических отношений с РФ и отозвала посла из Москвы. Власти страны закроют российское консульство в Клайпеде.

Литовский Сейм 17 марта единогласно поддержал резолюцию о закрытии неба над Украиной. А в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о введении чрезвычайного положения в стране.