Озеро возле посольства России в Литве окрасили в цвет крови (фото, видео)
"Кровавый" пруд стал символом ответственности за военные преступления и геноцид, который российские оккупанты устроили в Украине.
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Озеро напротив посольства России в престижном районе Вильнюса Жверинас окрасили в цвет крови. Об этом написал литовский портал Delfi со ссылкой на представителей властей города.
Кровавый пруд символизирует ответственность России за военные преступления против украинцев, сообщили чиновники.
"Такая акция стала это призывом к действию мирового сообщества против геноцида, который Россия устроила в Украине", – прокомментировал представитель городского самоуправления Вильнюса Паулюс Вайтекенас.
"Важно не забывать расправы россиян над украинцами. Непрекращающийся ужас, который РФ творит в Украине, не должен превратиться в норму. Когда такие страны, как Германия, не вводят адекватные санкции против агрессора. Они вместо людей выбирают деньги, поэтому трудно сохранить надежду. Вот почему важно распространять правильную информацию и давить на наши правительства", – подчеркнул он.
Пресс-секретарь Вильнюсской уездной полиции Юлия Самороковская заявила, что акцию согласовали с правоохранителями, а пруд окрасили экологически чистыми красками.
Олимпийская чемпионка по плаванию из Литвы Рута Мейлутите переплыла окрашенный в красный цвет пруд.
Напомним, что Литва 4 апреля понизила уровень дипломатических отношений с РФ и отозвала посла из Москвы. Власти страны закроют российское консульство в Клайпеде.
Литовский Сейм 17 марта единогласно поддержал резолюцию о закрытии неба над Украиной. А в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о введении чрезвычайного положения в стране.