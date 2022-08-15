У Швейцарії чоловік напав на дівчат через українську мову

Спочатку чоловік притис до стіни 20-річну українку, а пізніше накинувся з кулаками на хлопця, коли почув, що той із України.

У Швейцарії російськомовний чоловік напав на українських студентів-біженців. Він звинуватив громадян України в "пригніченні" російської мови. Про це у Facebook повідомила одна з постраждалих — студентка-журналістка Яна Сончковська.

За словами дівчини, спочатку чоловік притис до стіни 20-річну українку, а пізніше накинувся з кулаками на хлопця, коли почув, що той із України.

"Компанія московитів, які роками мешкають у Цюріху, накинулася на біженців із України зі звинуваченнями у пригніченні російської мови", — написала вона.

Журналістка додала, що конфлікт почався після розмови з росіянами англійською. "Ви утискаєте мою мову! Я тут із 1995-го. Навіщо ви тут? Навіщо сюди приїхали пригнічувати мою мову?" — сказав чоловік, використовуючи ненормативну лексику.

"Нічого я не пригнічую, розмовляючи з вами англійською. Я нічого не сказала. Не чіпайте нас", — заявила студентка.

Потім зловмисник притис до стіни дівчину та кричав, що вона приїхала "пригнічувати" його мову. "Ти, с*ка, принижуєш росіян, я тут із 95-го, а ти 20-річна не маєш права принижувати мене. Я тут живу, ви мене пригнічуєте", — говорив нападник.

Сончковська й інші студенти відштовхнули зловмисника. Потім "білорус" запитав їхнього товариша, чи з України він, і, отримавши ствердну відповідь, ударив його по обличчю.

"Я почала знімати із закликом не чіпати руками моїх друзів і дочекатися поліції, яку попросила викликати. Все відбувалося настільки швидко, що я погано налаштувала камеру та не ввімкнула спалах. Саме через це важко розглянути їхні обличчя. Камери московити злякалися, а ще більше попередження про дзвінок у поліцію", — зазначила Сончковська.

Пізніше російськомовний зловмисник побажав смерті українцям, а Сончковська пообіцяла прославити його на всю мережу. Почувши це, нападник озвірів і вибив у дівчини з рук телефон, ідеться в публікації.

Нагадаємо, раніше МЗС РФ скаржилося, що російські громадяни за кордоном зазнають дискримінації. У відомстві стверджують, що росіянам відмовляють у послугах, усувають від культурних і спортивних заходів, звільняють із роботи й наражають на загрози та напади.

Також ми писали про те, як російські хакери атакували поліцію та лікарні Польщі.