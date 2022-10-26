Швейцарія обмежила постачання військової продукції в Україну: стала відома причина

Нашій країні не відправлятимуть шоломи та бронежилети. Водночас відправлення гуманітарної допомоги Федеральна рада схвалила.

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Швейцарія запровадила обмеження на постачання продукції військового призначення в Україну. Інформація про це з'явилася на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Йдеться про обмеження на постачання українським військовим бронежилетів і шоломів.

У Федеральній раді своє рішення пояснили так.

"Бронежилети та шоломи — це обладнання військового призначення. Вони класифікуються як специфічне військове майно відповідно до законодавства Швейцарії. Унаслідок Швейцарія відхилила заявки на поставку", — йдеться у доповіді у відповідь на постулат про нейтралітет, повний текст якого опублікований на офіційному сайті відомства.

Так, Федеральна рада дійшла висновку, що вона продовжуватиме дотримуватися практики нейтралітету. Уряд країни вважає, що така позиція — дієвий інструмент швейцарської зовнішньої та безпекової політики.

Водночас заявки на відправлення гуманітарної допомоги населенню України не викликали проблем і були схвалені. Йдеться про запити на постачання медикаментів, сімейних наметів, матраців, спальних мішків і вовняних ковдр.

Раніше стало відомо про те, що Швейцарія посилює правила виділення соцдопомоги біженцям з України. За інформацією журналістів, тепер у процесі нарахування фінансової підтримки українцям у Швейцарії враховуватиметься їхній добробут.

Фокус також писав про те, що у Швейцарії чоловік напав на молодих людей через українську мову. Спочатку чоловік притис до стіни 20-річну українку, а згодом накинувся з кулаками на хлопця, коли почув, що той із України.