Через позицію Швейцарії: у Бундестазі закликали переглянути ланцюги поставок зброї

У Берні двічі відмовилися передати Києву боєприпаси для німецьких установок Gepard, пояснюючи це нейтралітетом у питаннях війни проти України. У Німеччині кажуть, що більше не можуть бути залежними від цієї позиції.

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Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнесс Штрак-Ціммерман закликала переглянути ланцюги постачання боєприпасів через позицію Швейцарії про нейтралітет у війні РФ проти України. Про це пише німецьке видання Die Zeit.

Цього тижня Берн уже вдруге заборонив Німеччині постачати в Україну боєприпаси швейцарського виробництва для німецьких зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard.

Глава комітету розкритикувала рішення Швейцарії про відмову в реекспорті озброєння. За словами Штрак-Ціммерман, Німеччина більше не може залежати у питаннях постачання від позиції Берна.

"Німеччина більше не може ставити себе у залежність, як у випадку зі швейцарськими боєприпасами для ЗСУ Gepard", — прокоментувала голова комітету.

За її словами, Німеччина не може почуватися у безпеці. Вона наголосила, що якщо на ФРН чи іншу країну-члену НАТО нападуть, а Швейцарія відмовиться поставити боєприпаси через свій "нейтралітет", то це стане серйозною проблемою.

Наразі Бундесвер отримує зі Швейцарії боєприпаси для системи ПРО MANTIS, БМП Puma, що перебуває на озброєнні Збройних сил ФРН, а також для винищувачів Tornado й Eurofighter.

"Німеччина має негайно переглянути, за необхідності змінити або скоригувати відповідні маршрути доставки при замовленні боєприпасів. Надійність у цій ситуації є вкрай важливою", — додала Ціммерман.

Водночас німецька політикиня зазначила, що найближчими роками буде потрібна закупівля боєприпасів на суму, що перевищує €20 млрд.

26 жовтня стало відомо, що Швейцарія запровадила обмеження на постачання продукції військового призначення в Україну.

Раніше бійці ЗСУ розповіли, як німецькі Gepard знищують іранські дрони.