Бійці ЗСУ розповіли, як німецькі Gepard знищують іранські дрони

За словами українських військових, німецькі зенітні самохідні установки ефективні як для знищення повітряних цілей противника (дронів), так і для роботи наземних цілей для захисту власних підрозділів.

Related video

Зенітні самохідні установки Gepard, які українські військові отримали з Німеччини, виявилися ефективними проти баражуючих боєприпасів "Shahed-136". Про це пише Bild.

Журналісти видання поговорили із бійцем ЗСУ, який розповів про застосування німецьких "зеніток" на полі бою проти ЗС РФ.

За словами військового, ім'я якого видання не називає, Gepard добре себе зарекомендував при захисті критичної інфраструктури України.

"З безпілотниками Shahed дуже легко боротися. Радар Gepard їх добре виявляє і 35-мм боєприпаси швидко розправляються із повільними дронами", — сказав український військовий.

Він додав, що лише один Gepard, оснащений 35-мм гарматами, вже зміг знищити дві російські крилаті ракети та двозначну кількість безпілотників.

Німецькі зенітні самохідні установки також можуть дуже добре боротися з роями дешевих дронів. Вони добре зарекомендували себе в операції під Одесою, коли за короткий проміжок часу українські військові за їх допомогою знищили два десятки ворожих безпілотників.

У ЗСУ Gepard також використовую за прямим призначенням — для захисту власних підрозділів.

Нагадаємо, у серпні Німеччина передала на озброєння ЗСУ чотири зенітні самохідні установки Gepard. За інформацією уряду ФРН, у зв'язку з наданням військової допомоги Україні витрати на модернізацію озброєння в 2022 збільшать до 2 млрд євро.

Фокус також писав, що Україна отримає від Німеччини ще шість зенітних установок "Gepard". Чергове постачання доповнить кількість німецьких зенітних самохідних установок "Gepard" на озброєнні ЗСУ до 30 одиниць.