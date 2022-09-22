Україна отримає від Німеччини ще шість зенітних установок "Gepard"

Чергове постачання доповнить кількість німецьких зенітних самохідних установок "Gepard" на озброєнні ЗСУ до 30 одиниць.

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Берлін передав на потреби ЗСУ ще шість німецьких зенітних самохідних установок (ЗСУ) "Gepard" та до них 6000 боєприпасів. Про це 22 вересня повідомив Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

Так, в українській армії на озброєнні складатимуться 30 одиниць цих машин.

Крім того, повідомляється про постачання 3000 одиниць снарядів калібру 155 мм.

Коротка характеристика німецької ЗСУ "Gepard"

Установка досить маневрена. З вагою 48 тонн вона здатна розвивати швидкість до 65 км на годину. Але, головне, зенітка дуже скорострільна — вона здатна випускати до 1100 снарядів за хвилину. Її застосування ефективно проти повітряних цілей і навіть у боях із броньованою ворожою технікою.

Системи ЗСУ розроблені в такий спосіб, що вони здатні як сповіщати наближення противника, а й фіксувати, відстежувати і самостійно знищувати його.

Зенітна установка розроблена у 1963 році фірмою Krauss-Maffei Wegmann (KWM) для Бундесверу та призначена для захисту сухопутних військ від авіанальотів. Її технічні характеристики говорять про те, що ЗСУ ведуть бій на ближній дистанції, щоб захищати передові підрозділи, які знаходяться в безпосередній близькості до супротивника. Її ефективна дальність становить від 3,5 до 5,5 км залежно від боєприпасів.

"Gepard" має дуже потужні радіолокаційні системи — радари, які моніторять повітряний простір у радіусі 15 км. Водночас системи здатні ідентифікувати об'єкти в повітрі за принципом "свій-чужий".

Німецька ЗСУ має автоматизовану систему ведення вогню, яка враховує при стрільбі атмосферний тиск, температуру та вологість повітря, а також швидкість та напрям вітру, що дозволяє економити час навіднику. Для обчислення всіх операцій від початку виявлення мети до готовності пострілу зенітці потрібно лише 30 секунд. Машина озброєна двома 35-мм гарматами Ерлікон, кожна з яких випускає 550 снарядів за хвилину, тобто за секунду "Gepard" випускає 18 снарядів.

Нагадаємо, у серпні Німеччина передала на озброєння ЗСУ чотири зенітні самохідні установки Gepard. За інформацією уряду ФРН, у зв'язку з наданням військової допомоги Україні витрати на модернізацію озброєння в 2022 збільшать до 2 млрд євро.