Украина получит от Германии еще шесть зенитных установок "Gepard"
Очередная поставка дополнит количество немецких зенитных самоходных установок "Gepard" на вооружении ВСУ до 30 единиц.
Берлин передал на нужды ВСУ еще шесть германских зенитных самоходных установок (ЗСУ) "Gepard" и к ним 6000 боеприпасов. Об этом 22 сентября сообщил Telegram-канал Оперативный ВСУ.
Таким образом в украинской армии на вооружении будут состоять 30 единиц этих машин.
Кроме того, сообщается о поставке 3000 единиц снарядов калибра 155-мм.
Краткая характеристика немецкой ЗСУ "Gepard"
Установка достаточно маневренная. При весе в 48 тонн она способна развивать скорость до 65 км в час. Но, главное, зенитка весьма скорострельная — она способна выпускать до 1100 снарядов в минуту. Ее применение эффективно против воздушных целей и даже в боях с бронированной вражеской техникой.
Системы ЗСУ разработаны таким образом, что они способны не только оповещать приближение противника, но и фиксировать, отслеживать и самостоятельно уничтожать его.
Зенитная установка разработана в 1963 году фирмой Krauss-Maffei Wegmann (KWM) для Бундесвера и предназначена для защиты сухопутных войск от авианалетов. Ее технические характеристики говорят о том, что ЗСУ ведет бой на ближней дистанции, чтобы защищать передовые подразделения, которые находятся в непосредственной близости к противнику. Ее эффективная дальность составляет от 3,5 до 5,5 км в зависимости от применяемых боеприпасов.
"Gepard" имеет очень мощные радиолокационные системы — радары, которые мониторят воздушное пространство в радиусе 15 км. При этом системы способны идентифицировать объекты в воздухе по принципу "свой-чужой".
Немецкая ЗСУ имеет автоматизированную систему ведения огня, которая учитывает при стрельбе атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, а также скорость и направление ветра, что позволяет экономить время наводчику. Для вычисления всех операций от начала обнаружения цели до готовности выстрела зенитке нужно всего лишь 30 секунд. Машина вооружена двумя 35-мм пушками Эрликон, каждая из которых выпускает 550 снарядов в минуту, то есть за секунду "Gepard" выпускает 18 снарядов.
Напомним, в августе Германия передала на вооружение ВСУ четыре зенитных самоходных установки Gepard. По информации правительства ФРГ, в связи с оказанием военной помощи Украине, расходы на модернизацию вооружения в 2022 увеличат до 2 млрд евро