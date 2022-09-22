Украина получит от Германии еще шесть зенитных установок "Gepard"

Очередная поставка дополнит количество немецких зенитных самоходных установок "Gepard" на вооружении ВСУ до 30 единиц.

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Берлин передал на нужды ВСУ еще шесть германских зенитных самоходных установок (ЗСУ) "Gepard" и к ним 6000 боеприпасов. Об этом 22 сентября сообщил Telegram-канал Оперативный ВСУ.

Таким образом в украинской армии на вооружении будут состоять 30 единиц этих машин.

Кроме того, сообщается о поставке 3000 единиц снарядов калибра 155-мм.

Краткая характеристика немецкой ЗСУ "Gepard"

Установка достаточно маневренная. При весе в 48 тонн она способна развивать скорость до 65 км в час. Но, главное, зенитка весьма скорострельная — она способна выпускать до 1100 снарядов в минуту. Ее применение эффективно против воздушных целей и даже в боях с бронированной вражеской техникой.

Системы ЗСУ разработаны таким образом, что они способны не только оповещать приближение противника, но и фиксировать, отслеживать и самостоятельно уничтожать его.

Фото: Der Spiegel

Зенитная установка разработана в 1963 году фирмой Krauss-Maffei Wegmann (KWM) для Бундесвера и предназначена для защиты сухопутных войск от авианалетов. Ее технические характеристики говорят о том, что ЗСУ ведет бой на ближней дистанции, чтобы защищать передовые подразделения, которые находятся в непосредственной близости к противнику. Ее эффективная дальность составляет от 3,5 до 5,5 км в зависимости от применяемых боеприпасов.

"Gepard" имеет очень мощные радиолокационные системы — радары, которые мониторят воздушное пространство в радиусе 15 км. При этом системы способны идентифицировать объекты в воздухе по принципу "свой-чужой".

Немецкая ЗСУ имеет автоматизированную систему ведения огня, которая учитывает при стрельбе атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, а также скорость и направление ветра, что позволяет экономить время наводчику. Для вычисления всех операций от начала обнаружения цели до готовности выстрела зенитке нужно всего лишь 30 секунд. Машина вооружена двумя 35-мм пушками Эрликон, каждая из которых выпускает 550 снарядов в минуту, то есть за секунду "Gepard" выпускает 18 снарядов.

Напомним, в августе Германия передала на вооружение ВСУ четыре зенитных самоходных установки Gepard. По информации правительства ФРГ, в связи с оказанием военной помощи Украине, расходы на модернизацию вооружения в 2022 увеличат до 2 млрд евро