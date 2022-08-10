Німеччина за тиждень передала Україні ще 4 зенітки Gepard та 10 бронемашин HMMWV
ЗСУ отримають додаткові антидрони та системи дистанційного розмінування. За даними пресслужби уряду Німеччини, витрати на модернізацію цього року збільшать до 2 млрд. євро, що пов'язано з наданням військової підтримки Україні.
Німеччина за минулий тиждень розширила військову допомогу для України і передала на озброєння ЗСУ чотири зенітні самохідні установки Gepard, 13 броньованих автомобілів, зокрема HMMWV і три евакуаційні машини, які можуть служити платформами для радіолокаційних станцій і станцій, що створюють перешкоди безпілотній авіації. Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.
Кошти на модернізацію в урядовому бюджеті на 2022 рік збільшать до 2 млрд євро, йдеться у повідомленні. Виділення додаткового фінансування переважно пов'язане з наданням військової підтримки Україні.
- 4 зенітні самохідні установки Gepard
- 10 машин HMMWV (8 з них для наземних РЛС, ще 2 — для станцій, що створюють перешкоди БПЛА)
- 3 броньовані евакуаційні автомобілі
- 7 глушилок
- 8 антидронів
- 4 мобільні системи для дистанційного розмінування території
- 8 мобільних наземних РЛС та тепловізійних приладів
- 1 високочастотний пристрій
- 49 тис. снарядів для зенітних систем
- 2 холодильники для медикаментів
Нагадаємо, що своєчасне постачання HIMARS, можливо, врятувало б Маріуполь: українські сили стояли за 100 км від міста і не могли зрушити лінію фронту через удари російської артилерії.
Раніше Фокус повідомляв, що в США сенатори дорікають Байдену за нерішучість, стверджуючи, що адміністрація президента прагне не роздратувати Кремль, тому й виникли затримки з поставками Україні далекобійних ракет для HIMARS.