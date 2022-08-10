Поставки дальнобойных ракет для HIMARS: сенаторы США упрекают Байдена в нерешительности

Американские политики считают, что администрация Байдена слишком озабочена тем, чтобы не разозлить Россию и поэтому не желает рисковать.

Пентагон 1 августа анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в котором содержаться боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Однако среди американских сенаторов растут опасения, что администрация президента Джо Байдена воздерживается от поставок Украине ракет большой дальности, которые могут поражать объекты, находящиеся в глубоком тылу россиян. О спорах в кругу американских законодателей пишет новостное и аналитическое интернет-издание The Daily Beast.

Американские обозреватели отмечают, что в Капитолии обеспокоены нерешительность администрации Байдена, которая задерживает поставки боеприпасов большей дальности, что могло бы помочь Украине в ключевой момент войны. По мнению сенаторов, Байден избегает риска разозлить Россию, полагая, что предоставление более мощного вооружения приведет к эскалации.

"Администрация Байдена слишком озабочена тем, чтобы не разозлить Россию, в то время как ей следует сосредоточиться на том, как победить эту страну. Они беспокоятся об эскалации, потому что… эта администрация избегает риска", — сказал сенатор-республиканец и член комитета по вооруженным силам Джон Эрнст.

Журналисты напомнили, что похожая ситуация была в июне, когда Белый дом решился на поставку РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним. Тогда имели место опасения, что ВСУ нанесут удары по российской территории. Но несмотря на то, что Украина не использовала американское вооружение для ударов по объектам РФ и попросила предоставить более дальнобойные боеприпасы для HIMARS — ракеты ATACMS, Соединенные Штаты так и не предоставили их.

[ + – ] Американские ракеты ATACMS

Причиной этому может также стать желание Белого дома предельно точно знать, как будет использоваться любое предоставленное вооружение Украине. Так, сенатор Джеки Розен сказала, что она хочет увидеть стратегический план Украины, прежде чем рассматривать вопрос о боеприпасах большей дальности для HIMARS.

"Что должны сделать мы так это разработать стратегический план на будущее, а затем попытаться убедиться, что мы предоставим им соответствующую помощь, которая необходима для выполнения этого плана", — сказала Розен в интервью изданию.

В таком же духе рассуждает и представитель Министерства обороны подполковник Гаррон Гарн. По его словам, текущий список целей, который украинские власти предоставили Пентагону, указывает на то, что ВСУ не нужны ракеты большой дальности.

А чиновник администрации Байдена сказал журналистам, что Байден не хочет рисковать, учитывая опасения, что Москва может интерпретировать поставки Украине ракет большей дальности как знак готовности ВСУ нанести по территории РФ.

В Пентагоне заявили, что США поставили в Украину достаточно РСЗО HIMARS для выполнения тех целей, которые поставлены перед таким видом вооружения. По словам замглавы Минобороны США Колина Коля, Украина получила 16 единиц таких систем, и этого вполне достаточно.