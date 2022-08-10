Постачання далекобійних ракет для HIMARS: сенатори США дорікають Байдену за нерішучість

Американські політики вважають, що адміністрація Байдена дуже стурбована тим, щоб не роздратувати Росію, і тому не бажає ризикувати.

Пентагон 1 серпня анонсував новий пакет військової допомоги Україні, який містить боєприпаси для ракетних систем HIMARS. Однак серед американських сенаторів зростають побоювання, що адміністрація президента Джо Байдена утримується від постачання Україні ракет великої дальності, які можуть вражати об'єкти, що розташовані в глибокому тилу росіян. Про суперечки в колі американських законодавців пише новинне й аналітичне інтернет-видання The Daily Beast.

Американські оглядачі зазначають, що в Капітолії стурбовані нерішучістю адміністрації Байдена, яка затримує постачання боєприпасів більшої дальності, що могло б допомогти Україні в ключовий момент війни. На думку сенаторів, Байден уникає ризику роздратувати Росію, вважаючи, що надання потужнішого озброєння призведе до ескалації.

"Адміністрація Байдена занадто стурбована тим, щоб не роздратувати Росію, тоді як їй слід зосередитися на тому, як перемогти цю країну. Вони турбуються про ескалацію, тому що... ця адміністрація уникає ризику", — сказав сенатор-республіканець і член комітету з питань збройним силам Джон Ернст.

Журналісти нагадали, що схожа ситуація була в червні, коли Білий дім зважився на постачання РСЗВ HIMARS і боєприпасів до них. Тоді мали побоювання, що ЗСУ завдадуть ударів по російській території. Але, незважаючи на те, що Україна не використала американське озброєння для ударів по об'єктах РФ і попросила надати далекобійніші боєприпаси для HIMARS — ракети ATACMS, Сполучені Штати так і не надали їх.

[ + – ] Американські ракети ATACMS

Причиною цього може стати бажання Білого дому гранично точно знати, як використовуватиметься будь-яке надане озброєння Україні. Так, сенаторка Джекі Розен сказала, що вона хоче побачити стратегічний план України, перш ніж розглядати питання боєприпасів більшої дальності для HIMARS.

"Що маємо зробити ми, так це розробити стратегічний план на майбутнє, а потім спробувати переконатися, що ми надамо їм відповідну допомогу, яка необхідна для виконання цього плану", — сказала Розен в інтерв'ю виданню.

Так само міркує й представник Міністерства оборони підполковник Гаррон Гарн. За його словами, поточний список цілей, який українська влада надала Пентагону, вказує на те, що ЗСУ не потрібні ракети великої дальності.

А чиновник адміністрації Байдена сказав журналістам, що Байден не хоче ризикувати з огляду на побоювання, що Москва може інтерпретувати постачання Україні ракет більшої дальності як знак готовності ЗСУ нанести територією РФ.

У Пентагоні заявили, що США поставили в Україну достатньо РСЗВ HIMARS для виконання тих цілей, які стоять перед таким видом озброєння. За словами заступника голови Міноборони США Коліна Коля, Україна отримала 16 одиниць таких систем, і цього цілком достатньо.