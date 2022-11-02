Бойцы ВСУ рассказали, как немецкие Gepard уничтожают иранские дроны

По словам украинских военных, немецкие зенитные самоходные установки эффективны как при уничтожении воздушных целей противника (дронов), так и для работы по наземным целям для защиты собственных подразделений.

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Зенитные самоходные установки Gepard, которые украинские военные получили из Германии, оказались эффективными против барражирующих боеприпасов "Shahed-136". Об этом пишет Bild.

Журналисты издания поговорили с бойцом ВСУ, который рассказал о применении немецких "зениток" на поле боя против ВС РФ.

По словам военного, имя которого издание не называет, Gepard хорошо зарекомендовал себя при защите критической инфраструктуры Украины.

"С беспилотниками Shahed очень легко сражаться. Радар Gepard их хорошо обнаруживает и 35-мм боеприпасы быстро расправляются с медленными дронами", — сказал украинский военный.

Он добавил, что только один Gepard, оснащенный 35-мм пушками, уже смог уничтожить две российские крылатые ракеты и двухзначное количество беспилотников.

Немецкие зенитные самоходные установки также могут очень хорошо бороться с роями дешевых дронов. Они хорошо зарекомендовали себя в операции под Одессой, когда за короткий промежуток времени украинские военные с их помощью уничтожили два десятка вражеских беспилотников.

В ВСУ Gepard также использую по прямому предназначению – для защиты собственных подразделений.

Напомним, в августе Германия передала на вооружение ВСУ четыре зенитных самоходных установки Gepard. По информации правительства ФРГ, в связи с оказанием военной помощи Украине, расходы на модернизацию вооружения в 2022 увеличат до 2 млрд евро.

Фокус также писал о том, что Украина получит от Германии еще шесть зенитных установок "Gepard". Очередная поставка дополнит количество немецких зенитных самоходных установок "Gepard" на вооружении ВСУ до 30 единиц.