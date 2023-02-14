Війна з дефіцитом: у ФРН відновлять випуск боєприпасів для наданих ЗСУ систем Gepard

Установки Gepard було знято з озброєння Німеччини у 2010 році, а самих боєприпасів до них залишилося не більше 60 тисяч. Щоб заповнити запаси, компанія Rheinmetall почне власне виробництво 35-мм снарядів.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 14 лютого заявив, що уряд підписав контракт із військовою компанією Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок Gepard 1A2, які раніше були надані Україні. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів Gepard у Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати постачання цієї важливої частини протиповітряної оборони", — сказав Пісторіус перед зустріччю з міністрами оборони країн НАТО в Брюсселі.

Зазначається, що боєприпаси для зенітних систем були дефіцитні, оскільки Міноборони Німеччини зняли Gepard із озброєння у 2010 році. Тому протягом кількох місяців Берлін намагався знайти боєприпаси для цих установок, оскільки, за інформацією журналістів Der Spiegel, у Німеччині залишилося лише 60 тисяч 35-міліметрових снарядів.

Крім того, проблема полягала ще в тому, що Швейцарія в листопаді минулого року не дозволила Німеччині й Данії реекспорт боєприпасів калібру 35х228 мм для самохідок Gepard. Тоді в Берні заявили, що такі дії порушують закон про військову техніку, згідно з яким, зброю швейцарського виробництва заборонено передавати країнам, які перебувають у стані війни.

Нагадаємо, 8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у ході візиту в Україну заявив про надання чергового пакету військової допомоги Україні, у якому будуть п'ять одиниць установок Gepard. За його словами, озброєння буде надане до кінця лютого.

Раніше бійці ЗСУ позитивно оцінювали можливості німецьких самохідок. За словами журналістів Bild, українські військові ефективно застосовують Gepard у боротьбі проти іранських дронів.