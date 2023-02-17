Підсумки "Рамштайн-9": чим посилять українську армію для контрнаступу навесні

На засіданні контактної групи "Рамштайн" рішення щодо винищувачів не було, проте партнери продовжать посилювати бронетанковий і протиповітряний складник української армії.

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14-15 лютого у Брюсселі проходило засідання міністрів оборони у форматі "Рамштайн". Фокус зібрав усе, що відомо про підсумки 9-го засідання контактної групи з питань оборони України.

До штаб-квартири НАТО прибули 54 міністри оборони для обговорення подальшої військової допомоги Україні. Під час засідання обговорювалися танки, авіація, боєприпаси та навчання українських солдат на Заході. Міністр оборони України Олексій Резніков натякнув, що питання з постачанням авіації може бути вирішене.

[ + – ] Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна отримає літаки Фото: Getty Images

Підсумки "Рамштайн-9": чи буде бойова авіація для України

Одним з актуальних питань для української армії є постачання західних винищувачів, які б розширили можливості для Повітряних сил. Міністр оборони Олексій Резніков перед засіданням показав зображення літака на хустці. На запитання журналістів, звідки візьмуть літаки, Резніков відповів: "З неба".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаки на "Рамштайні" дійсно обговорювалися, але питання про авіацію не є найактуальнішим.

[ + – ] Найактуальнішим для України зараз є посилення ППО, а не літаки, вважають у США Фото: EPA

"Тип підтримки, яку ми надаємо Україні, змінювався і розвивався з часом. І він продовжуватиме змінюватись і розвиватись у міру розвитку цієї війни", — заявив Столтенберг.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що наразі рішень про постачання немає. Важливіше працювати над посиленням протиповітряної оборони України.

"Рамштайн-9": танковий кулак для контрнаступу

Резніков заявив, що він підсумками засідання у форматі "Рамштайн" залишився задоволеним. Партнери чітко заявили, що Україну підтримуватимуть до перемоги у війні. Бійців ЗСУ на Заході готуватимуть цілими підрозділами для підготовки до звільнення тимчасово окупованих територій.

[ + – ] Українські екіпажі вже освоюють танки Leopard 2

Також було анонсовано, що 8 країн братимуть участь у "танковій коаліції" щодо Leopard 2:

Німеччина;

Польща;

Канада;

Португалія;

Іспанія;

Норвегія;

Данія;

Нідерланди.

Крім того, США, Чехія та Нідерланди спільно передають модернізовані танки Т-72. Такі ж машини передають і поляки — 30 глибоко модернізованих PT-91 Twardy та 30 Т-72. Окрім цього, за даними ЗМІ, Франція вже відправила першу роту бойових броньованих машин AMX-10RC в Україну після навчання екіпажів.

Важливе питання у постачанні танків — це логістика та ремонт. Як заявив нардеп Федір Веніславський, який є членом оборонного комітету ВР та представником президента в парламенті, було опрацьовано питання запчастин. А країни, які займали обережнішу позицію, тепер готові "включатися в процес" постачань бронетехніки. Максимальну кількість танків очікують до кінця березня.

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Зброя для контрнаступу. Чого не вистачає Україні для перемоги – секретні сигнали з Рамштайну

Підсумки "Рамштайн-9": постачання боєприпасів та ППО

З огляду на масштаби ведення бойових дій, артилерія ЗСУ за добу може вистрілювати до 5 тисяч боєприпасів. На Заході не виробляють боєприпасів у таких кількостях. І зараз війна в Україні, за словами Столтенберга, є гонитвою логістики: Сили оборони України мають отримати всю зброю та постачання раніше, ніж ЗС РФ зможуть перехопити ініціативу на полі бою.

Тому дуже важливо нарощувати виробництво боєприпасів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уже анонсував відновлення виробництва 35-мм боєприпасів для ЗСУ Gepard, які передали Україні. Для задоволення українських потреб низка виробників нарощує свої потужності. Зокрема, США хочуть у 5 разів збільшити виробництво артилерійських боєприпасів у найближчі 2 роки. Обсяги можна буде порівняти з Корейською війною у 1950-х роках.

[ + – ] Процес виробництва боєприпасів у США

Іншим важливим блоком є посилення протиповітряної оборони. Ллойд Остін заявив, що США, Німеччина та Нідерланди передадуть ЗСУ ПРО Patriot. Франція разом з Італією — ПРО SAMP/T. Обидва комплекси матимуть змогу перехоплювати балістичні ракети, що розширить можливості української протиповітряної оборони. Найближчими місяцями очікується постачання ще двох ЗРК IRIS-T.

"Ракетні атаки через дефіцит ракет стали значно рідше. А ворог, за даними нашої розвідки, має намір суттєво збільшити інтенсивність застосування авіації на передньому краї", — говорить Веніславський.

Значна частина домовленостей у форматі "Рамштайн" залишилася за кадром

Президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні 14 лютого заявив, що більшість домовленостей у Рамштайні залишилися непублічними.

"Підтверджено партнерами більше ППО, більше танків, артилерійських снарядів і навчання. …Звичайно, далеко не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно. Значна частина домовленостей та обговорень залишаться за зачиненими дверима", — заявив президент.

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