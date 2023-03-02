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"Не поставляйте агрессору оружие": Шольц призвал Пекин повлиять на Россию

Олаф Шольц, канцлер Олаф Шольц, Олаф Шольц Германия, Олаф Шольц ФРГ
Олаф Шольц призвал Пекин повлиять на Россию

Немецкий политик сомневается, что глава Кремля Владимир Путин готов сейчас вести переговоры о "справедливом мире" в Украине.

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Пекин не поставлять оружие России и повлиять на Москву, чтобы та вывела войска из соседней страны. Соответствующее заявление политик сделал 2 марта, выступая в Бундестаге, сообщает Reuters.

В частности, Олаф Шольц высказал свое разочарование фактом сдержанной позиции Пекина от осуждения российского вторжения в Украину на встрече министров финансов G20, хотя он приветствует его усилия по ядерной деэскалации.

"Хорошо, что Китай повторил четкий сигнал против применения ядерного оружия недавно в своем плане на 12 пунктов и однозначно высказался против использования биологического и химического оружия массового уничтожения. Мое послание Пекину четкое: используйте свое влияние в Москве, чтобы побудить к выводу российских войск, и не поставляйте оружие агрессору России", – заявил Шольц в своем обращении.

По словам Шольца, от Китая справедливо ожидать обсуждения его "мирного плана" с главной заинтересованной стороной — украинцами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также канцлер Германии пока не верит, что глава Кремля Владимир Путин готов вести переговоры о "справедливом мире" в Украине.

"Готов ли вообще Путин к переговорам о возвращении этих принципов и справедливого мира? На данный момент ничто не указывает на это. Однако нельзя вести переговоры с приставленным к виску ружьем — разве что о собственной покорности", — сказал во время выступления Шольц.

Reuters отмечает, что речь канцлера ФРГ в немецком парламенте вызвала бурные аплодисменты.

Также 2 марта стало известно о том, что министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в кулуарах встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели предупредил Китай о последствиях, если будет рассматривать вопрос о поставках оружия в Россию.

Несколькими днями ранее также сообщалось, что Олаф Шольц ответил на обвинения Владимира Зеленского в недостаточной поддержке Украины.