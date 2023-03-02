"Не поставляйте агрессору оружие": Шольц призвал Пекин повлиять на Россию

Немецкий политик сомневается, что глава Кремля Владимир Путин готов сейчас вести переговоры о "справедливом мире" в Украине.

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Пекин не поставлять оружие России и повлиять на Москву, чтобы та вывела войска из соседней страны. Соответствующее заявление политик сделал 2 марта, выступая в Бундестаге, сообщает Reuters.

В частности, Олаф Шольц высказал свое разочарование фактом сдержанной позиции Пекина от осуждения российского вторжения в Украину на встрече министров финансов G20, хотя он приветствует его усилия по ядерной деэскалации.

"Хорошо, что Китай повторил четкий сигнал против применения ядерного оружия недавно в своем плане на 12 пунктов и однозначно высказался против использования биологического и химического оружия массового уничтожения. Мое послание Пекину четкое: используйте свое влияние в Москве, чтобы побудить к выводу российских войск, и не поставляйте оружие агрессору России", – заявил Шольц в своем обращении.

По словам Шольца, от Китая справедливо ожидать обсуждения его "мирного плана" с главной заинтересованной стороной — украинцами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также канцлер Германии пока не верит, что глава Кремля Владимир Путин готов вести переговоры о "справедливом мире" в Украине.

"Готов ли вообще Путин к переговорам о возвращении этих принципов и справедливого мира? На данный момент ничто не указывает на это. Однако нельзя вести переговоры с приставленным к виску ружьем — разве что о собственной покорности", — сказал во время выступления Шольц.

Reuters отмечает, что речь канцлера ФРГ в немецком парламенте вызвала бурные аплодисменты.

Также 2 марта стало известно о том, что министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в кулуарах встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели предупредил Китай о последствиях, если будет рассматривать вопрос о поставках оружия в Россию.

Несколькими днями ранее также сообщалось, что Олаф Шольц ответил на обвинения Владимира Зеленского в недостаточной поддержке Украины.