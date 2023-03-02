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"Не постачайте агресору зброю": Шольц закликав Пекін уплинути на Росію

Олаф Шольц, канцлер Олаф Шольц, Олаф Шольц Німеччина, Олаф Шольц ФРН
Олаф Шольц закликав Пекін уплинути на Росію

Німецький політик сумнівається, що глава Кремля Володимир Путін зараз готовий вести переговори про "справедливий мир" в Україні.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Пекін не постачати зброю Росії та вплинути на Москву, щоб та вивела війська із сусідньої країни. Відповідну заяву політик зробив 2 березня, виступаючи в Бундестазі, повідомляє Reuters.

Зокрема, Олаф Шольц висловив своє розчарування фактом стриманої позиції Пекіна від засудження російського вторгнення в Україну на зустрічі міністрів фінансів G20, хоча він вітає його зусилля щодо ядерної деескалації.

"Добре, що Китай повторив чіткий сигнал проти застосування ядерної зброї нещодавно у своєму плані на 12 пунктів і однозначно висловився проти використання біологічної та хімічної зброї масового знищення. Моє послання Пекіну чітке: використовуйте свій уплив у Москві, щоб спонукати до виведення російських військ, і не постачайте зброю агресору, Росії", — заявив Шольц у своєму зверненні.

За словами Шольца, від Китаю справедливо очікувати на обговорення його "мирного плану" з головною зацікавленою стороною — українцями та президентом України Володимиром Зеленським.

Також канцлер Німеччини поки що не вірить, що глава Кремля Володимир Путін готовий вести переговори про "справедливий мир" в Україні.

"Чи готовий узагалі Путін до переговорів про повернення цих принципів і справедливого миру? Наразі ніщо не вказує на це. Проте не можна вести переговори з приставленою до скроні рушницею — хіба що про власну покірність", — сказав під час виступу Шольц.

Reuters зазначає, що промова канцлера ФРН у німецькому парламенті викликала бурхливі оплески.

Також 2 березня стало відомо про те, що міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Нью-Делі попередив Китай про наслідки, якщо той розглядатиме питання про постачання зброї Росії.

Декількома днями раніше також повідомлялося, що Олаф Шольц відповів на звинувачення Володимира Зеленського в недостатній підтримці України.