"Не постачайте агресору зброю": Шольц закликав Пекін уплинути на Росію

Німецький політик сумнівається, що глава Кремля Володимир Путін зараз готовий вести переговори про "справедливий мир" в Україні.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Пекін не постачати зброю Росії та вплинути на Москву, щоб та вивела війська із сусідньої країни. Відповідну заяву політик зробив 2 березня, виступаючи в Бундестазі, повідомляє Reuters.

Зокрема, Олаф Шольц висловив своє розчарування фактом стриманої позиції Пекіна від засудження російського вторгнення в Україну на зустрічі міністрів фінансів G20, хоча він вітає його зусилля щодо ядерної деескалації.

"Добре, що Китай повторив чіткий сигнал проти застосування ядерної зброї нещодавно у своєму плані на 12 пунктів і однозначно висловився проти використання біологічної та хімічної зброї масового знищення. Моє послання Пекіну чітке: використовуйте свій уплив у Москві, щоб спонукати до виведення російських військ, і не постачайте зброю агресору, Росії", — заявив Шольц у своєму зверненні.

За словами Шольца, від Китаю справедливо очікувати на обговорення його "мирного плану" з головною зацікавленою стороною — українцями та президентом України Володимиром Зеленським.

Також канцлер Німеччини поки що не вірить, що глава Кремля Володимир Путін готовий вести переговори про "справедливий мир" в Україні.

"Чи готовий узагалі Путін до переговорів про повернення цих принципів і справедливого миру? Наразі ніщо не вказує на це. Проте не можна вести переговори з приставленою до скроні рушницею — хіба що про власну покірність", — сказав під час виступу Шольц.

Reuters зазначає, що промова канцлера ФРН у німецькому парламенті викликала бурхливі оплески.

Також 2 березня стало відомо про те, що міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Нью-Делі попередив Китай про наслідки, якщо той розглядатиме питання про постачання зброї Росії.

Декількома днями раніше також повідомлялося, що Олаф Шольц відповів на звинувачення Володимира Зеленського в недостатній підтримці України.