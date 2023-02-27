"Я вважаю це смішним": Шольц відреагував на звинувачення у недостатній підтримці України

На думку німецького канцлера, уряд країни "не з тих, хто змінює своє рішення по дзвінку", і Німеччина не повинна вислуховувати закидів, від кого б там не було з цього приводу.

Related video

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 26 лютого, відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про недостатні обсяги військової допомоги.

"Я вважаю це смішним. Немає сенсу знущатися з розмірів німецької участі. Нерозумно, що таке велике зобов'язання постійно заперечується", — сказав він.

Шольц також виступив проти звинувачення в тому, що Німеччина хоче повернутись до звичайних справ після війни з Росією.

Він наголошує, що Федеративна Республіка є одним із найрішучіших прихильників. За його словами, уряд Німеччини ніколи не діє поспішно, але завжди "добре скоординований і добре збалансований". Тому він захищається від усіх, хто пропонував необґрунтовано просуватися вперед.

"Не будь-які дзвінки від когось у політиці мають вирішальне значення. Громадяни нашої країни можуть бути впевнені, що мене не обдурять. Погано, якщо главі уряду доводиться відмовлятися від своєї думки після розважальної програми", — вважає канцлер.

Нагадаємо, декількома днями раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Шольц і Макрон закликали Зеленського подумати над мирними переговорами з РФ.

23 лютого держсекретарка США з політичних справ Вікторія Нуланд повідомила, що США готові до переговорів з Росією щодо ситуації України лише на основі "формули миру", запропонованої президентом Володимиром Зеленським на саміті G-20 в Індонезії.

Також, у річницю повномасштабного вторгнення в Україну Олаф Шольц закликав Володимира Путіна забути про імперські амбіції та закінчити війну.

20 лютого головною темою карнавалу у Німеччині стала війна в Україні. Традиційна маскарадна хода Розенмонтаг цьогоріч супроводжувалася пародіями на російського президента. Висміяли там і повільність Олафа Шольца.