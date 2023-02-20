Путін у крові та повільний Шольц: головною темою карнавалу в Німеччині стала війна в Україні (фото)

Традиційна маскарадна хода Розенмонтаг цього року супроводжувалася пародіями на російського президента. Учасники також обіграли протести в Ірані за допомогою своїх карнавальних фігур.

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У понеділок, 20 лютого, у Німеччині відбулася традиційна маскарадна хода Розенмонтаг, яка є завершенням карнавального сезону. Учасники, як завжди, обігравали політичні теми, але цього року здебільшого зосередилися на війні в Україні та пов'язаних із цим подіях. Про це пише видання DW.

Карнавальні ходи проходять у всіх великих містах, але найполітичнішим з них вважається парад у Дюссельдорфі.

Саме там мешканці провезли по вулицях ляльку у вигляді Володимира Путіна у ванні, де він купається у крові. Причому ванна виконана у кольорах українського національного прапора.

[ + – ] Володимир Путін став "зіркою" нинішнього карнавалу в Німеччині

Також російський лідер з'явився в образі вампіра, що пропускає світ через м'ясорубку.

[ + – ] Путін в образі вампіра пропускає світ через м'ясорубку

Ще одна постать зображувала його під час поцілунку з дияволом.

[ + – ] Путін цілується з дияволом

Тут же висміяли тяжке становище німецьких збройних сил: їхнім символом став танк на велосипедних колесах.

[ + – ] Символом Бундесверу став танк на велосипедних колесах

Одна з ляльок на ході була також присвячена канцлеру Олафу Шольцу і його неквапливій політиці щодо військової допомоги Україні.

Війна в Україні стала не єдиною міжнародною темою цьогорічного карнавалу. Учасники ходи також згадали про протести в Ірані.

Політична сатира також була спрямована на міністра економіки Роберта Хабека. Його зобразили таким, що ковтає жаб, які уособлюють з атомними електростанціями. Чиновник відтермінував закриття трьох АЕС у країні, таким чином ставши об'єктом критики місцевих екологів та активістів.

Розенмонтаг ("рожевий понеділок") — традиційне завершення карнавального сезону, що починається в Німеччині 11 листопада. Карнавал цього року відбувся вперше за три роки — у минулі сезони його пропустили через пандемію Covid-19.

Нагадаємо, 18 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що Берлін планує поставити танки Leopard 2A6 в останній тиждень березня.