Путін у крові та повільний Шольц: головною темою карнавалу в Німеччині стала війна в Україні (фото)
Традиційна маскарадна хода Розенмонтаг цього року супроводжувалася пародіями на російського президента. Учасники також обіграли протести в Ірані за допомогою своїх карнавальних фігур.
У понеділок, 20 лютого, у Німеччині відбулася традиційна маскарадна хода Розенмонтаг, яка є завершенням карнавального сезону. Учасники, як завжди, обігравали політичні теми, але цього року здебільшого зосередилися на війні в Україні та пов'язаних із цим подіях. Про це пише видання DW.
Карнавальні ходи проходять у всіх великих містах, але найполітичнішим з них вважається парад у Дюссельдорфі.
Саме там мешканці провезли по вулицях ляльку у вигляді Володимира Путіна у ванні, де він купається у крові. Причому ванна виконана у кольорах українського національного прапора.
Також російський лідер з'явився в образі вампіра, що пропускає світ через м'ясорубку.
Ще одна постать зображувала його під час поцілунку з дияволом.
Тут же висміяли тяжке становище німецьких збройних сил: їхнім символом став танк на велосипедних колесах.
Одна з ляльок на ході була також присвячена канцлеру Олафу Шольцу і його неквапливій політиці щодо військової допомоги Україні.
Війна в Україні стала не єдиною міжнародною темою цьогорічного карнавалу. Учасники ходи також згадали про протести в Ірані.
Політична сатира також була спрямована на міністра економіки Роберта Хабека. Його зобразили таким, що ковтає жаб, які уособлюють з атомними електростанціями. Чиновник відтермінував закриття трьох АЕС у країні, таким чином ставши об'єктом критики місцевих екологів та активістів.
Розенмонтаг ("рожевий понеділок") — традиційне завершення карнавального сезону, що починається в Німеччині 11 листопада. Карнавал цього року відбувся вперше за три роки — у минулі сезони його пропустили через пандемію Covid-19.
Нагадаємо, 18 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що Берлін планує поставити танки Leopard 2A6 в останній тиждень березня.