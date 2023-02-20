Путин в крови и медленный Шольц: главной темой карнавала в Германии стала война в Украине (фото)

Традиционное маскарадное шествие Розенмонтаг в этом году сопровождалось пародиями на российского президента. Участники также обыграли с помощью своих карнавальных фигур протесты в Иране.

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В понедельник, 20 февраля, в Германии прошло традиционное маскарадное шествие Розенмонтаг, которое является завершением карнавального сезона. Участники, как обычно, обыгрывали политические темы, но в этом году в основном сосредоточились на войне в Украине и связанных с этим событиях. Об этом пишет издание DW.

Карнавальные шествия проходят во всех крупных городах, но самым политическим из них считается парад в Дюссельдорфе.

Именно там жители провезли по улицам куклу в виде Владимира Путина в ванне, где он купается в крови. Причем ванна выполнена в цветах украинского национального флага.

[ + – ] Владимир Путин стал "звездой" нынешнего карнавала в Германии

Также российский лидер предстал в образе вампира, пропускающего мир через мясорубку.

[ + – ] Путин в образе вампира пропускает мир через мясорубку

Еще одна фигура изображала его во время поцелуя с дьяволом.

[ + – ] Путин целуется с дьяволом

Здесь же высмеяли бедственное положение немецких вооруженных сил: их символом стал танк на велосипедных колесах.

[ + – ] Символом Бундесвера стал танк на велосипедных колесах

Одна из кукол на шествии была также посвящена канцлеру Олафу Шольцу и его неторопливой политике в отношении военной помощи Украине.

Война в Украине стала не единственной международной темой нынешнего карнавала. Участники шествия также вспомнили о протестах в Иране.

Политическая сатира также была направлена на министра экономики Роберта Хабека. Его изобразили глотающим лягушек, которые олицетворяют с атомными электростанциями. Чиновник отсрочил закрытие трех АЭС в стране, тем самым став объектом критики местных экологов и активистов.

Розенмонтаг ("розовый понедельник") — традиционное завершение карнавального сезона, начинающегося в Германии 11 ноября. Карнавал в этом году прошел впервые за три года — в прошлые сезоны его пропустили из-за пандемии Covid-19.

Напомним, 18 февраля министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что Берлин планирует поставить танки Leopard 2A6 в последнюю неделю марта.