"Их огромное количество": в Германии назвали сроки поставок танков Украине

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, ФРГ и Польша будут совместно работать над производством боеприпасов и запасных частей для танков, а также ремонтных механизмов.

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Германия планирует поставить танки Leopard 2A6 в последнюю неделю марта. Об этом в субботу, 18 февраля, рассказал министр обороны Германии Борис Писториус американскому телеканалу CNN.

Как отметил глава оборонного ведомства ФРГ, ожидается, что после прибытия первой партии тяжелых танков в Украину продолжится "устойчивая поставка" в течение апреля.

При этом Писториус рассказал американским журналистам, что он ожидал, что после того, как в конце января Германия предоставила танки Leopard 2 для Украины, большее число стран предоставит боевые танки.

"Я не то чтобы расстроен, я немного разочарован, я бы сказал, потому что голоса, которые мы слышали до [заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайне], были громче. И поэтому я ожидал большего после, после нашего решения", — сказал Писториус.

По словам министра обороны Германии, если сложить немецкие танки, танки Amrams из США и танки Challenger из Великобритании, это и так "очень много" для противостояния России.

"У нас их [танков] огромное количество, но мы все равно работаем над тем, чтобы их было больше", — добавил Писториус.

Он добавил, что немецкая и польская оборонная промышленность будут совместно работать над производством боеприпасов и запасных частей для танков, а также ремонтных механизмов.

Напомним, 16 февраля, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западным союзникам Украины будет сложно собрать два дивизиона танков Leopard 2, как было обещано ранее.

Ранее, 15 февраля, СМИ сообщали, что Дания и Нидерланды вышли из "танковой коалиции" для Украины. Копенгаген уже не собирается посылать 44 танка самой современной модификации. По информации журналистов, Финляндия также задумалась отменить передачу этой военной техники.

Также напомним, 7 февраля Борис Писториус сообщил, что страны Европы планируют передать Украине более 100 танков Leopard 1A5. К лету должно быть поставлено от 20 до 25 единиц, а к концу года — до 80