Украина получит меньше танков Leopard 2, чем было обещано, — Минобороны Германии

По словам Бориса Писториуса, ФРГ и Португалия — единственные две страны, которые взяли на себя обязательство отправить версию A6 Leopard 2. Берлин пообещал 14 таких единиц, еще три передаст Португалия.

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Странам Запада будет сложно собрать два дивизиона танков Leopard 2 для Украины, как было обещано ранее. Однако союзники изо всех сил пытаются сделать так, чтобы это было выполнено. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Bloomberg.

По его словам, ФРГ и Португалия — единственные две страны, которые взяли на себя обязательство отправить версию A6 Leopard 2. Берлин пообещал 14 таких единиц, еще три передаст Португалия.

"Мы не достигнем размера батальона", — сказал министр.

Писториус отметил, что Польша собрала около 30 единиц более старой версии A4 Leopard 2, что почти достаточно для стандартного украинского батальона численностью 31 человек.

Однако многие из этих танков находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте перед тем, как начать их использовать на поле боя. Кроме того, эта техника поступит в Украину только в конце апреля.

Напомним, 15 февраля СМИ сообщали, что Дания и Нидерланды вышли из "танковой коалиции" для Украины. Копенгаген уже не собирается посылать 44 танка самой современной модификации. По информации журналистов, Финляндия также задумалась отменить передачу этой военной техники.

7 февраля Писториус сообщил, что страны Европы планируют передать Украине более 100 танков Leopard 1A5. К лету должно быть поставлено от 20 до 25 единиц, а к концу года — до 80