"Їх величезна кількість": у Німеччині назвали терміни постачання танків Україні

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, ФРН і Польща спільно працюватимуть над виробництвом боєприпасів і запасних частин для танків, а також ремонтних механізмів.

Related video

Німеччина планує поставити танки Leopard 2A6 в останній тиждень березня. Про це в суботу, 18 лютого, розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус американському телеканалу CNN.

Як зазначив голова оборонного відомства ФРН, очікується, що після прибуття першої партії важких танків в Україну продовжиться "стійке постачання" протягом квітня.

При цьому Пісторіус розповів американським журналістам, що він очікував, що після того, як наприкінці січня Німеччина надала танки Leopard 2 для України, більша кількість країн надасть бойові танки.

"Я не те щоб засмучений, я трохи розчарований, я б сказав тому, що голоси, які ми чули до [засідання Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні], були гучнішими. І тому я очікував більшого після, після нашого рішення", — сказав Пісторіус.

За словами міністра оборони Німеччини, якщо скласти німецькі танки, танки Amrams із США і танки Challenger із Великої Британії, це і так "дуже багато" для протистояння Росії.

"У нас їх [танків] величезна кількість, але ми усе рівно працюємо над тим, щоб їх було більше", — додав Пісторіус.

Він додав, що німецька і польська оборонна промисловість спільно працюватимуть над виробництвом боєприпасів і запасних частин для танків, а також ремонтних механізмів.

Нагадаємо, 16 лютого, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західним союзникам України буде складно зібрати два дивізіони танків Leopard 2, як було обіцяно раніше.

Раніше, 15 лютого, ЗМІ повідомляли, що Данія та Нідерланди вийшли з "танкової коаліції" для України. Копенгаген вже не збирається посилати 44 танки найсучаснішої модифікації. За інформацією журналістів, Фінляндія також замислилася відмінити передачу цієї військової техніки.

Також нагадаємо, 7 лютого Борис Пісторіус повідомив, що країни Європи планують передати Україні понад 100 танків Leopard 1A5. До літа має бути поставлено від 20 до 25 одиниць, а до кінця року – до 80.