Данія та Нідерланди вийшли з "танкової коаліції" для України: допоможуть іншим шляхом, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Фінляндія також задумалася про вихід із "танкової коаліції" для України. В країні хочуть відкласти питання постачання доти, доки не стануть частиною НАТО.

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Нідерланди та Данія відмовилися безпосередньо надавати Україні танки Leopard 2, проте готові допомагати українським військовим іншим шляхом. Про це повідомляє видання Welt.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що його країна може виділити 18 орендованих у Німеччини танків, проте у Німеччині виступили проти цього рішення. Данія вже не збирається посилати 44 танки найсучаснішої модифікації.

Ці країни збираються як компенсацію за свій вихід із "танкової коаліції" зробити фінансовий внесок. Вони оплатять ремонт 100 танків Leopard 1 для ЗСУ на промислових складах Німеччини.

Журналісти пишуть, що є всі ознаки того, що Фінляндія також може відмовитись від ідеї передачі танків доти, доки не стане членом НАТО.

"За кілька тижнів роль Німеччини суттєво змінилася. Довгий час федеральний уряд гальмував постачання танків — і його критикували на міжнародному рівні. Потім настав переломний момент: уряд Німеччини оголосив про створення великої європейської коаліції Leopard 2. Але в цьому є глибокі тріщини — і погляд на цифри показує, що Берлін більше не може навіть наблизитися до створення альянсу в задуманому масштабі", – йдеться в публікації Welt.

Нагадаємо, що 15 лютого з'явилася інформація від голови Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса про постачання зброї та техніки Україні. Чиновник заявив, що перш ніж говорити про постачання винищувачів ЗСУ необхідно у найближчі 3-4 місяці убезпечити українське небо.

14 лютого в Міноборони Польщі заявили, що танки Leopard 2 Україна отримає у березні. Українські захисники вже опановують нову бронетехніку на полігонах країни.