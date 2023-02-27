"Я нахожу это смешным": Шольц отреагировал на обвинения в недостаточной поддержке Украины

По мнению немецкого канцлера, правительство страны "не из тех, кто меняет свое решение по звонку", и Германия не должна выслушивать упреков, от кого бы то ни было на этот счет.

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Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 26 февраля отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о недостаточных объемах военной помощи.

"Я нахожу это смешным. Нет смысла издеваться над размерами немецкого участия. Неразумно, что такое большое обязательство постоянно отрицается", — сказал он.

Шольц также выступил против обвинения в том, что Германия хочет вернуться к обычным делам после войны с Россией.

Он подчеркивает, что Федеративная Республика является одним из самых решительных сторонников. По его словам, правительство Германии никогда не действует поспешно, но всегда "хорошо скоординировано и хорошо сбалансировано". Поэтому он защищается от всех тех, кто предлагал необоснованно продвигаться вперед.

"Не любые звонки от кого бы то ни было в политике имеют решающее значение. Граждане нашей страны могут быть уверены, что меня не одурачат. Нехорошо, если главе правительства приходится отказываться от своего мнения после развлекательной программы", — считает канцлер.

Напомним, несколькими днями ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Шольц и Макрон призвали Зеленского подумать над мирными переговорами с РФ.

23 февраля госсекретарь США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что США готовы к переговорам с Россией касательно ситуации Украине только на основе "формулы мира", предложенной президентом Владимиром Зеленским на саммите G-20 в Индонезии.

Также, в годовщину полномасштабного вторжения в Украину Олаф Шольц призвал Владимира Путина забыть об имперских амбициях и закончить войну.

20 февраля главной темой карнавала в Германии стала война в Украине. Традиционное маскарадное шествие Розенмонтаг в этом году сопровождалось пародиями на российского президента. Высмеяли там и медлительность Олафа Шольца.