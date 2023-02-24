"Он может закончить войну": Шольц призвал Путина забыть об имперских амбициях, — DW

В правительстве Германии также отметили, что российский президент пытался расколоть Украину и Европу, но сделал их едиными как никогда.

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Канцлер Германии Олаф Шольц вновь обратился в президенту РФ Владимиру Путину с призывом закончить эту бессмысленную войну. О своих эмоциях он рассказал в обращении, которое было приурочено к годовщине полномасштабного вторжения, сообщает портал DW.

Олаф Шольц заявил, что Германия настроена решительно, и будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

"Вот уже год Россия ведет безжалостную захватническую войну против Украины. Германия твердо стоит на стороне Украины — и будет делать это и в будущем. Мы являемся свидетелями поворотного момента, как я уже говорил год назад", — говорит канцлер Германии.

В правительстве Германии отметили, что сейчас можно с уверенностью сказать: "российский президент потерпел неудачу". Владимир Путин пытался расколоть Украину и весь мир, но сделал их едиными как никогда.

Далее Олаф Шольц решил еще раз призвать Кремль закончить эту войну как можно скорее, так как победителем из нее не выйдет никто, но человеческие жертвы в таком случае прекратятся. Чем скорее Владимир Путин осознает, что "не достигнет своей империалистической цели, тем больше шансов на скорейшее окончание войны. Это — в руках Путина. Он может закончить эту войну", продолжает канцлер.

Напомним, 20 февраля главной темой карнавала в Германии стала война в Украине, передает издание DW. Традиционное маскарадное шествие Розенмонтаг в этом году сопровождалось пародиями на российского президента. Высмеяли там и медлительность Олафа Шольца.

18 февраля министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что Берлин планирует поставить танки Leopard 2A6 в последнюю неделю марта.