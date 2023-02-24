"Він може закінчити війну": Шольц закликав Путіна забути про імперські амбіції, — DW

В уряді Німеччини також зазначили, що російський президент намагався розколоти Україну та Європу, але зробив їх єдиними як ніколи.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом закінчити цю безглузду війну. Про свої емоції він розповів у зверненні, яке було присвячене річниці повномасштабного вторгнення, повідомляє портал DW.

Олаф Шольц заявив, що Німеччина налаштована рішуче та підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.

"Ось уже рік Росія веде безжальну загарбницьку війну проти України. Німеччина твердо стоїть на боці України — і робитиме це й у майбутньому. Ми є свідками поворотного моменту, як я вже казав рік тому", — каже канцлер Німеччини.

В уряді Німеччини зазначили, що зараз можна з упевненістю сказати: "Російський президент зазнав невдачі". Володимир Путін намагався розколоти Україну та весь світ, але зробив їх єдиними як ніколи.

Далі Олаф Шольц вирішив ще раз закликати Кремль закінчити цю війну якнайшвидше, оскільки переможцем із неї не вийде ніхто, але людські жертви в такому разі припиняться. Чим швидше Володимир Путін усвідомить, що: "…не досягне своєї імперіалістичної мети, тим більше шансів на якнайшвидше закінчення війни. Це в руках Путіна. Він може закінчити цю війну", — продовжує канцлер.

Нагадаємо, 20 лютого головною темою карнавалу в Німеччині стала війна в Україні, повідомляє видання DW. Традиційна маскарадна хода Розенмонтаг цього року супроводжувалася пародіями на російського президента. Висміяли там і повільність Олафа Шольца.

18 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що Берлін планує надати танки Leopard 2A6 в останній тиждень березня.