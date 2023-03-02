Україна отримає нову партію САУ Gepard і ППО IRIS-T найближчими тижнями, — Шольц

Окрім того, ФРН працює над наданням Україні додаткових боєприпасів.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що найближчими тижнями Україна отримає нову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і систем протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомляє видання Spiegel.

Крім того, під час виступу в Бундестазі політик заявив, що ФРН працює над наданням Україні додаткових боєприпасів.

Шольц сказав депутатам, що його уряд не ухвалюватиме "легковажних рішень" щодо військової допомоги і вирішуватиме це питання самостійно та без тиску.

"Я запевняю вас, що уряд, який я очолюю, ніколи не ухвалює рішення про постачання зброї легковажно. Неможливо вести переговори під дулом пістолета — за винятком вашої власної покори", — заявив канцлер.

Нагадаємо, у тому ж виступі Олаф Шольц закликав Китай вплинути на Росію та не постачати їй озброєння. Глава німецького уряду також має сумніви, що глава Кремля Володимир Путін готовий зараз вести переговори про "справедливий мир" в Україні.

14 лютого глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд підписав контракт із військовою компанією Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок Gepard. За його словами, установки Gepard було знято з озброєння Німеччини у 2010 році, а самих боєприпасів до них залишилося не більше 60 тисяч.

21 лютого гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер розповів, що перше постачання боєприпасів варто очікувати не раніше липня. Наразі компанія подвоїла виробничі потужності вдвічі.