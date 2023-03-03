Шольц прибыл в США для "глубокого" разговора с Байденом: что обсудят лидеры стран

В Белом доме, по данным журналистов, рассчитывают, что лидеры проведут конфиденциальную беседу, которая даст возможность "сверить часы в оценке событий на фронте в Украине".

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3 марта канцлер Германии Олаф Шольц будет находиться с визитом в Вашингтоне, где планирует провести переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом информирует агентство Reuters.

Основная тема разговора между Шольцем и Байденом — обсуждение дополнительного военного сотрудничества с Украиной, которая готовиться к масштабному наступлению ВС РФ, поскольку 3 марта от Вашингтона ожидают объявления о новом пакете помощи Киеву, который, по данным издания, должен составить около 400 миллионов долларов. На обсуждение вышеуказанных тем лидеры США и Германии потратят около часа.

Вашингтон рассчитывает, что лидеры Германии и США проведут конфиденциальную беседу в Белом доме, что даст возможность обоим политикам "сверить часы" в оценке событий на фронте в Украине.

"Оба лидера хотели бы, чтобы встреча прошла на рабочем уровне, а так же, чтобы она была очень глубокой и сосредоточенной на вопросах Украины", — уточняет высокопоставленный читовник.

Встреча Шольца и Байдена — о чем еще будут говорить политики

Второй важной темой обсуждения политических лидеров станет вопрос о возможной военной поддержки Китаем России и дальнейших шагов, которые смогут предпринять в ответ политические союзники.

"К настоящему моменту мы не наблюдали, чтобы Китай помогал оружием России. Однако, очевидно, что мы внимательно отслеживаем данную ситуацию. С каждым шагом, который Китай предпринимает в направлении России, ему становится все сложнее сотрудничать с Европой и другими странами по всему миру", — сообщила 2 марта во время брифинга спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также, по словам представителя администрации президента США, лидеры стран с высокой вероятностью обсудят подготовку к предстоящему в июле саммиту НАТО, американский Акт о снижении инфляции, который по утверждению Европейского Союза, приводит к оттоку капитала из Европы в Штаты, и ряд других вопросов глобальной повестки.

Сегодняшний визит Олафа Шольца в Вашингтон был анонсирован еще в середине февраля. Прибытие канцлера Германии в США станет первым после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Отметим, что 2 марта во время выступления перед немецким парламентом Олаф Шольц пообещал, что в ближайшие недели Украина получит новую партию зенитных САУ Gepard и систем противовоздушной обороны IRIS-T.

В том же обращении в Бундестаге Олаф Шольц обратился к лидерам Китая с призывом не поставлять оружие Кремлю и искать возможность влиять на Москву, чтобы та вывела войска из соседней страны.