Шольц прибув до США для "глибокої" розмови з Байденом: що обговорять лідери країн

У Білому домі, за даними журналістів, розраховують, що лідери проведуть конфіденційну бесіду, яка дасть змогу "звірити годинник в оцінці подій на фронті в Україні".

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3 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц перебуватиме з візитом у Вашингтоні, де планує провести переговори із президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє агентство Reuters.

Основна тема розмови між Шольцем та Байденом — обговорення додаткової військової співпраці з Україною, яка готуватиметься до масштабного наступу ЗС РФ, оскільки 3 березня від Вашингтона очікують оголошення про новий пакет допомоги Києву, який, за даними видання, має становити близько 400 мільйонів доларів. На обговорення вищезгаданих тем лідери США та Німеччини витратить близько години.

Вашингтон розраховує, що лідери Німеччини та США проведуть конфіденційну бесіду у Білому домі, що дасть можливість обом політикам "звірити годинник" в оцінці подій на фронті в Україні.

"Обидва лідери хотіли б, щоб зустріч пройшла на робочому рівні, а також, щоб вона була дуже глибокою та зосередженою на питаннях України", — уточнює високопоставлений читач.

Зустріч Шольца та Байдена — про що ще говоритимуть політики

Другою важливою темою обговорення політичних лідерів стане питання про можливу військову підтримку Китаєм Росії та подальші кроки, які зможуть зробити у відповідь політичні союзники.

"До цього моменту ми не спостерігали, щоб Китай допомагав зброєю Росії. Однак, очевидно, що ми уважно відстежуємо цю ситуацію. З кожним кроком, який Китай робить у напрямку Росії, йому стає все складніше співпрацювати з Європою та іншими країнами по всьому світу", — повідомила 2 березня під час брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Також, за словами представника адміністрації президента США, лідери країн з високою ймовірністю обговорять підготовку до саміту НАТО, що відбудеться в липні, американський Акт про зниження інфляції, який за твердженням Європейського Союзу, призводить до відтоку капіталу з Європи до Штатів, і низку інших питань глобального порядку денного.

Сьогоднішній візит Олафа Шольца до Вашингтона був анонсований ще в середині лютого. Прибуття канцлера Німеччини до США стане першим після початку повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року.

Зазначимо, що 2 березня під час виступу перед німецьким парламентом Олаф Шольц пообіцяв, що найближчими тижнями Україна отримає нову партію зенітних САУ Gepard та систем протиповітряної оборони IRIS-T.

У тому ж зверненні до Бундестагу Олаф Шольц звернувся до лідерів Китаю із закликом не постачати зброю Кремлю та шукати можливості впливати на Москву, щоб та вивела війська з сусідньої країни.