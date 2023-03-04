"Ви привели до історичних змін": Байден похвалив Шольца за підтримку України

За словами американського президента, окрім військової допомоги, Німеччина надала громадянам України глибоку моральну підтримку.

Related video

У п'ятницю, 3 березня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, у рамках якої зазначив, що підтримка лідером ФРН України у війні проти РФ "мала величезне значення". Про це пише CNN.

"Ви активізувалися і надали критично важливу військову підтримку, і знаєте, я сказав би, що крім вашої військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була глибокою", — заявив Байден.

Президент США зазначив, що Шольц привів Німеччину до "історичних змін", збільшивши фінансування оборонної галузі, а також відмовившись від купівлі енергоресурсів у Російської Федерації.

На думку Байдена, союзництво США та ФРН робить Північноатлантичний альянс більш сильним та боєздатним.

У свою чергу Шольц запевнив, що його країна надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно. Він також додав, що трансатлантичне партнерство зараз перебуває у "дуже добрій формі".

"Дуже важливо, що ми діяли разом, що ми організувалися в ногу, і що ми уможливили необхідну підтримку Україні протягом усього цього часу", — зазначив канцлер, говорячи про повномасштабну російську агресію проти України.

Про те, що 3 березня Олаф Шольц відвідав США, щоб зустрітися з Джо Байденом, раніше повідомляло агентство Reuters. Журналісти писали, що лідери двох країн обговорять додаткову підтримку України та можливу військову допомогу РФ з боку Китаю.

Нагадаємо, що 2 березня Олаф Шольц заявив, що Київ отримає гарантії безпеки від Заходу після закінчення війни із РФ. Канцлер зазначив, що переговори на цю тему вже ведуться.

Шольц також пообіцяв, що найближчими тижнями на озброєння ЗСУ надійде нова партія зенітних самохідних артилерійських установок Gepard та систем ППО IRIS-T. Він підкреслив, що уряд ФРН не прийматиме "легковажних рішень" щодо військових поставок.