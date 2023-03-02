З пістолетом біля скроні: Шольц розповів, що визначить гарантії безпеки України після війни

За словами канцлера Німеччини, Володимир Путін загрожує існуванню України та європейському світоустрою. Тому з ним домовлятися не можна.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає гарантії безпеки від західних союзників після війни із Росією. Однак вони залежатимуть від результату воєнних дій і того, як виглядатиме перемога. Про це пише Stern.

За словами Шольца, переговори щодо гарантій безпеки вже ведуться з Києвом та іншими партнерами.

"Але такі зобов'язання у сфері безпеки імперативно припускають, що Україна успішно захистить себе у цій війні", — сказав канцлер ФРН.

Крім того, Шольц сказав, що дуже скептично ставиться до того, що війну Росії та України можна буде закінчити дипломатичним шляхом. Тож невідомо, чи готовий президент РФ Володимир Путін взагалі вести хоч якісь переговори. Особливо про повернення до принципів європейського світоустрою.

"Наразі немає нічого, що дало б можливість припустити, що він готовий", — сказав Шольц.

Він зазначив, що очільник Кремля досі покладається на погрози ядерною зброєю. Крім того, він погрожує існуванням України, що ідентично загрозам існуванню європейського світопорядку.

"З пістолетом у скроні жодних перемовин бути не може — хіба що про власне поневолення", — зазначив Шольц.

Зазначимо, що Шольц раніше заявляв, що Україна отримає нову партію САУ Gepard та ППО IRIS-T у найближчі тижні. Окрім того, ФРН працює над наданням Україні додаткових боєприпасів.

Також повідомлялося, що Шольц закликав Пекін вплинути на Росію. Німецький політик сумнівається, що глава Кремля Володимир Путін зараз готовий вести переговори про "справедливий мир" в Україні.

Крім того, канцлер Німеччини відреагував на звинувачення у недостатній підтримці України. На думку німецького канцлера, уряд країни "не з тих, хто змінює своє рішення за дзвінком", і Німеччина не повинна вислуховувати звинувачень від будь-кого з цього приводу.