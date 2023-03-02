С пистолетом у виска: Шольц рассказал, что определит гарантии безопасности Украины после войны

По словам канцлера Германии, Владимир Путин угрожает существованию Украины и европейскому миропорядку. Поэтому с ним договариваться нельзя.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит гарантии безопасности от западных союзников после войны с Россией. Однако они будут зависеть от исхода военных действий и того, как будет выглядеть победа. Об этом пишет Stern.

По словам Шольца, переговоры о гарантиях безопасности уже ведутся с Киевом и другими партнерами.

"Но такие обязательства в области безопасности императивно предполагают, что Украина успешно защитит себя в этой войне", — сказал канцлер ФРГ.

Кроме того, Шольц сказал, что очень скептически относится к тому, что войну России и Украины можно будет закончить дипломатическим путем. Так, неизвестно, готов ли президент РФ Владимир Путин вообще вести хоть какие-то переговоры. Особенно о возвращении к принципам европейского миропорядка.

"На данный момент нет ничего, что дало бы возможность предположить, что он готов", — сказал Шольц.

Он отметил, что глава Кремля до сих пор полагается на угрозы ядерным оружием. Кроме того, он угрожает существованием Украины, что идентично угрозам существованию европейского миропорядка.

"С пистолетом у веска никаких переговоров быть не может — разве что о собственном порабощении", — отметил Шольц.

Отметим, что Шольц ранее заявлял, что Украина получит новую партию САУ Gepard и ПВО IRIS-T в ближайшие недели. Кроме того, ФРГ работает над предоставлением Украине дополнительных боеприпасов.

Также сообщалось, что Шольц призвал Пекин повлиять на Россию. Немецкий политик сомневается, что глава Кремля Владимир Путин готов сейчас вести переговоры о "справедливом мире" в Украине.

Кроме того, канцлер Германии отреагировал на обвинения в недостаточной поддержке Украины. По мнению немецкого канцлера, правительство страны "не из тех, кто меняет свое решение по звонку", и Германия не должна выслушивать упреков, от кого бы то ни было на этот счет.