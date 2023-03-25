"Не настільки щедра, як має": Моравецький незадоволений обсягами допомоги ФРН Україні

Паралельно з критикою Моравецький все ж таки зазначив, що Німеччина змінила свою політику, скасувавши заборону на відправлення зброї в зону бойових дій та оголосивши масові інвестиції в модернізацію власної армії.

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Німеччина має відправляти більше зброї, більше боєприпасів та давати більше грошей Україні, бо це найбагатша країна на сьогоднішній день. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сьогодні, 24 березня.

"Вони не були настільки щедрими, як мали б бути. Я все ще закликаю їх до цього", — сказав голова польського уряду, підкресливши, що не здійснює нападки на ФРН, а "тільки констатує очевидне".

Крім того, він піддав критиці колишню енергетичну політику Німеччини, яка значною мірою залежала від імпорту російського газу, що, як вважає польський прем'єр, привело Європу на небезпечний шлях. При цьому, Моравецький підтвердив, що Німеччина все ж таки змінила свою політику, скасувавши заборону на відправлення зброї до зони бойових дій та оголосивши масові інвестиції в модернізацію власної армії.

Моравецький додав, що свої погляди на підтримку України він обговорив із німецьким канцлером Олафом Шольцом: "Я час від часу про це говорю. Я прошу його про більшу підтримку. Це все, що я можу зробити".

Нагадаємо, 20 березня Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина своєю нерішучістю надає Путіну впевненості у його діях тоді, коли йдеться про необхідність показати силу Європи перед Росією.

Тим часом, 19 березня міністр юстиції німецької мови заявив, якщо президент РФ Володимир Путін опиниться на території Німеччини, місцева влада буде зобов'язана взяти його під арешт і передати представникам Міжнародного кримінального суду, який виписав ордер на арешт глави Кремля.

13 березня стало відомо, що нафтове ембарго Євросоюзу на російську нафту дозволило Німеччині повністю відмовитись від ресурсу з РФ.

3 березня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, в межах якої зазначив, що підтримка лідером ФРН України у війні проти РФ "мала величезне значення".