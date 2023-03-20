"Занадто багато вагається": Моравецький порівняв Німеччину з Гамлетом

Польський прем'єр упевнений, що Путін вторгся в Україну, тому що недооцінив Європу, але помилився, хоча Німеччина все ще дає агресору впевненість у собі, бо нерішуча й тримається за російський енергоресурс.

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Німеччина своєю нерішучістю надає Путіну впевненості в його діях тоді, коли йдеться про необхідність показати силу Європи перед Росією. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сьогодні, 20 березня.

Моравецький упевнений, що Путін вторгся в Україну, бо недооцінив Європу, але помилився.

"Путін вторгся в Україну, тому що думав, що Європа лінива, слабка. Через рік ми бачимо, що він помилявся, принаймні частково. Європа ще не померла, поки ми живі. Але Європа ще не перемогла", — сказав прем'єр-міністр.

Водночас він розкритикував Німеччину за те, що та "багато вагається".

"Німецький поет Фердинанд Фрайліграт застерігав: "Deutschland ist Hamlet", Німеччина — це Гамлет, тому що Німеччина надто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на стороні добра", — зазначив Моравецький.

Крім того, Моравецький також звинуватив ексканцлера Герхарда Шредера в тому, що він своєю проросійською політикою поставив під загрозу існування Європи. За його словами, політики, які робили ставку на дешевий газ, припустилися жахливої помилки, яка дається взнаки.

"Якби Україна була зосереджена лише на матеріальних благах, вона б давно зазнала російської агресії. Натомість вони задумалися над собою як нацією", — резюмував Моравецький.

Водночас 19 березня міністр юстиції Німеччини заявив, якщо президент РФ Володимир Путін опиниться на території Німеччини, місцева влада буде зобов'язана взяти його під арешт і передати представникам Міжнародного кримінального суду, який виписав ордер на арешт глави Кремля.

13 березня стало відомо, що нафтове ембарго Євросоюзу на російську нафту дозволило Німеччині повністю відмовитися від ресурсу з РФ.

3 березня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, у межах якої зазначив, що підтримка лідером ФРН України у війні проти РФ "мала величезне значення".